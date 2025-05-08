- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 1 мин
Маринованный редис: рецепт разрывает Сеть
Тренд этой весны — битый редис: рецепты интересным образом приготовленного маринованного редиса десятками распространяют в Сети.
Мариновать можно не только огурцы и баклажаны, но и, например, редис.
Рецепт прост, а приготовленный редис понравится всей семье.
Итак, как приготовить блюдо.
Ингредиенты:
1 пучок редиса
1-2 зубка чеснока
перец чили
Для маринада
250 мл воды
Перец
1 лавровый лист
1 гвоздика
1 столовая ложка сахара
1 чайная кровать соли
50 г яблочного уксуса
Суть рецепта в том, что по редиске перед тем, как замариновать, надо постучать кухонным молотком, чтобы она треснула. Тогда она лучше промаринуется, впитает в себя вкусы и ароматы специй, и при этом останется более хрустящей, будет более интересную текстуру, чем нарезанная кружками.
После того, как вы отбили редиску, нужно залить горячим маринадом, приготовленным из вышеуказанных ингредиентов, добавить чеснок и перчик чили. Охладить. Поставить в сутки в холодильник.
Ранее мы писали, как быстро замариновать шампиньоны. Рецепт читайте в новости.