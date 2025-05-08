Маринованный редис: рецепт разрывает Сеть

Редис / © Pixabay

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Мариновать можно не только огурцы и баклажаны, но и, например, редис.

Рецепт прост, а приготовленный редис понравится всей семье.

Итак, как приготовить блюдо.

Ингредиенты:

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1 пучок редиса

1-2 зубка чеснока

перец чили

Для маринада

250 мл воды

Перец

1 лавровый лист

1 гвоздика

1 столовая ложка сахара

1 чайная кровать соли

50 г яблочного уксуса

Суть рецепта в том, что по редиске перед тем, как замариновать, надо постучать кухонным молотком, чтобы она треснула. Тогда она лучше промаринуется, впитает в себя вкусы и ароматы специй, и при этом останется более хрустящей, будет более интересную текстуру, чем нарезанная кружками.

После того, как вы отбили редиску, нужно залить горячим маринадом, приготовленным из вышеуказанных ингредиентов, добавить чеснок и перчик чили. Охладить. Поставить в сутки в холодильник.

Ранее мы писали, как быстро замариновать шампиньоны. Рецепт читайте в новости.

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