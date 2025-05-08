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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Маринованный редис: рецепт разрывает Сеть

Тренд этой весны — битый редис: рецепты интересным образом приготовленного маринованного редиса десятками распространяют в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Редис

Редис / © Pixabay

Мариновать можно не только огурцы и баклажаны, но и, например, редис.

Рецепт прост, а приготовленный редис понравится всей семье.

Итак, как приготовить блюдо.

Ингредиенты:

  • 1 пучок редиса

  • 1-2 зубка чеснока

  • перец чили

Для маринада

  • 250 мл воды

  • Перец

  • 1 лавровый лист

  • 1 гвоздика

  • 1 столовая ложка сахара

  • 1 чайная кровать соли

  • 50 г яблочного уксуса

Суть рецепта в том, что по редиске перед тем, как замариновать, надо постучать кухонным молотком, чтобы она треснула. Тогда она лучше промаринуется, впитает в себя вкусы и ароматы специй, и при этом останется более хрустящей, будет более интересную текстуру, чем нарезанная кружками.

После того, как вы отбили редиску, нужно залить горячим маринадом, приготовленным из вышеуказанных ингредиентов, добавить чеснок и перчик чили. Охладить. Поставить в сутки в холодильник.

Ранее мы писали, как быстро замариновать шампиньоны. Рецепт читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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