Маринована редиска: рецепт розриває Мережу

Редиска / © Pixabay

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Маринувати можна не тільки огірки та баклажани, а й, наприклад, редиску.

Рецепт простий, а приготована редиска сподобається всій родині.

Отже, як приготувати страву.

Інгредієнти:

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1 пучок редиски

1−2 зубки часнику

Перчик чилі

Для маринаду

250 мл води

Перець

1 лавровий лист

1 гвоздика

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка солі

50 г яблучного оцту

Суть рецепта в тому, що по редисці перед тим, як замаринувати, треба постукати кухонним молотком, щоб вона репнула. Тоді вона краще промаринується, вбере в себе смаки та аромати спецій, і при тому залишиться хрусткішою, матиме цікавішу текстуру, ніж нарізана кружальцями.

Після того, як ви відбили редиску, треба залити гарячим маринадом, приготованим із вищевказаних інгредієнтів, додати часник і перчик чилі. Охолодити. Поставити на добу в холодильник.

Раніше ми писали, як швидко замаринувати печериці. Рецепт читайте у новині.

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