- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
Маринована редиска: рецепт розриває Мережу
Тренд цієї весни — бита редиска: рецепти цікавим чином приготованої маринованої редиски десятками поширюють у Мережі.
Маринувати можна не тільки огірки та баклажани, а й, наприклад, редиску.
Рецепт простий, а приготована редиска сподобається всій родині.
Отже, як приготувати страву.
Інгредієнти:
1 пучок редиски
1−2 зубки часнику
Перчик чилі
Для маринаду
250 мл води
Перець
1 лавровий лист
1 гвоздика
1 столова ложка цукру
1 чайна ложка солі
50 г яблучного оцту
Суть рецепта в тому, що по редисці перед тим, як замаринувати, треба постукати кухонним молотком, щоб вона репнула. Тоді вона краще промаринується, вбере в себе смаки та аромати спецій, і при тому залишиться хрусткішою, матиме цікавішу текстуру, ніж нарізана кружальцями.
Після того, як ви відбили редиску, треба залити гарячим маринадом, приготованим із вищевказаних інгредієнтів, додати часник і перчик чилі. Охолодити. Поставити на добу в холодильник.
Раніше ми писали, як швидко замаринувати печериці. Рецепт читайте у новині.