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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Підбірки рецептів
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Маринована редиска: рецепт розриває Мережу

Тренд цієї весни — бита редиска: рецепти цікавим чином приготованої маринованої редиски десятками поширюють у Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Редиска

Редиска / © Pixabay

Маринувати можна не тільки огірки та баклажани, а й, наприклад, редиску.

Рецепт простий, а приготована редиска сподобається всій родині.

Отже, як приготувати страву.

Інгредієнти:

  • 1 пучок редиски

  • 1−2 зубки часнику

  • Перчик чилі

Для маринаду

  • 250 мл води

  • Перець

  • 1 лавровий лист

  • 1 гвоздика

  • 1 столова ложка цукру

  • 1 чайна ложка солі

  • 50 г яблучного оцту

Суть рецепта в тому, що по редисці перед тим, як замаринувати, треба постукати кухонним молотком, щоб вона репнула. Тоді вона краще промаринується, вбере в себе смаки та аромати спецій, і при тому залишиться хрусткішою, матиме цікавішу текстуру, ніж нарізана кружальцями.

Після того, як ви відбили редиску, треба залити гарячим маринадом, приготованим із вищевказаних інгредієнтів, додати часник і перчик чилі. Охолодити. Поставити на добу в холодильник.

Раніше ми писали, як швидко замаринувати печериці. Рецепт читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
192
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