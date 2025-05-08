Путін і Сі зустрілися у Москві: перші заяви

Сі Цзіньпін і Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Москві 8 травня. Російський диктатор вже зробив перші заяви з цього приводу.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Зауважимо, під час зустрічі з Сі Путін назвав його «дорогим другом».

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«Шановний голово, дорогий друже і китайські друзі, мені приносить велике задоволення усіх вас вітати у Москві. Я дуже радий нашій новій зустрічі і щиро ціную можливість особистого прямого спілкування з вами. Вдячний, що, як і минулої ювілейної дати — це було 10 років тому — ви ухвалили рішення приїхати до нас з візитом і розділити з нами святкування 80-річчя священної для нашої країни великої перемоги», — улесливо звернувся Путін до Сі, який сидів навпроти та усміхався.

Своєю чергою лідер КНР, як інформують російські пропагандисти, сказав, що Китай і Росія ціною тяжких втрат здобули велику перемогу і зробили історичний внесок у справу миру в усьому світі.

За словами Путіна, уряди Росії та Китаю працюють над реалізацією всього масиву двосторонніх домовленостей. Очільник Кремля заявив, що Пекін і Москва розвивають зв’язки на благо народів обох країн і «не проти когось».

Окрім того, президент Росії повідомив, що 9 травня під час параду на Червоній площі у Москві в урочистому марші проходитиме парадний розрахунок військовослужбовців Народно-визвольної армії Китаю.

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«Наскільки мені відомо, це найбільший за чисельністю із іноземних військових контингентів», — сказав російський диктатор.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін під час зустрічі у Москві 8 травня / © Associated Press

Нагадаємо, Сі прилетів до Москви ввечері 7 травня, напередодні параду на Червоній площі. Він пробуде у російській столиці доволі тривалий час — до 10 травня.

Як інформувало видання Bloomberg із посиланням на джерела, під час зустрічі у Москві Сі та Путін планують поновити переговори щодо відкладеного проєкту газопроводу «Сила Сибіру-2».

До слова, президент Азербайджану Ільхам Алієв в останній момент відмовився летіти до Москви на парад до 9 травня, коли у Росії святкують перемогу у Другій світовій війні.

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