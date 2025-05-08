В семье экс-главы Харьковского ТЦК обнаружили два элитных авто: что с ними сделают

Бмв X6. Фото иллюстративное / © Википедия

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У семьи бывшего руководителя Харьковского областного ТЦК могут конфисковать два элитных авто

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Прокурор обратился с иском о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тыс. грн, которые находились в пользовании семьи должностного лица.

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Речь идет об элитных автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 году выпуска). Эти автомобили в 2023–2024 годах приобрели в частную собственность близкие лица ТЦКшника. В период приобретения этих авто мужчина занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП.

Работники ГБР проанализировали официальные доходы руководителя ТЦК и его семьи и установили, что приобретение этих машин за счет легальных источников экономически необоснованно.

«В целях недопущения отчуждения подозрительных активов, суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков в рамках обеспечения иска. Рассмотрение дела продолжается», — отметили правоохранители.

Напомним, что начальника ТЦК в Ровенской области Юрия Ковалюка отправили воевать после громких откровений о проблемах в ВСУ и с мобилизацией.

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