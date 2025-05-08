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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
140
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"Орешнік" — муляж Судного дня: експерт розкрив гру Кремля

За словами експерта, ракета «Орешнік» використовується здебільшого в медійних цілях і не несе реальної загрози ядерного удару.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Путін

Путін / © ТСН.ua

Російські військові могли використати нову підослідну балістичну ракету для психологічного тиску, зімітувавши можливість ядерного удару по українському місту Дніпро.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив головний редактор профільного видання Defense Express Олег Катков.

За його словами, йдеться про експериментальний ракетний виріб малої кількості, який до цього фіксувався переважно на полігонах:

«Скоріш за все, цей виріб є підослідним, малої кількості, він фіксувався більше на полігонах», — зазначив Катков.

Один із запусків було підтверджено, другий — зазнав невдачі: «Ракета розвалилася, і якщо її уламки впали на територію РФ — перевірити це неможливо, бо ніхто там нічого не скаже».

Олег Катков наголосив, що ракета — типу «Орешнік» — є носієм ядерної зброї, але в даному випадку застосована в неядерному варіанті: «У тому неядерному варіанті, який вони застосовують, він не несе жодної загрози. Ця „картинка“ створена для демонстрації можливостей ядерного удару».

Експерт підкреслює, що у Кремлі, ймовірно, використали макети бойових блоків, створивши медіа-ефект — вогняне «падіння з неба» стало імітацією роздільних бойових частин.

«Це була радше демонстрація, ніж реальний удар. Використання „Орішніка“ з реальним ядерним зарядом означало би початок Третьої світової війни. Це навіть не обговорюється», — зазначив Катков.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару «Орешніком» у відповідь на атаки ЗСУ у Москві в День перемоги. Проте за словами керівника українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко, погрози росіян є спробою залякати і викликані страхом самої Москви.

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