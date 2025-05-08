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- Війна
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Віслюк у касці — нова зброя Росії на фронті: українські військові шоковані
На фронті російські війська вдаються до дедалі абсурдніших методів: тепер вони використовують віслюків у касках із пристроями для радіоелектронної боротьби.
На фронті помітили нову «розробку» російської армії — віслюки у захисних касках з пристроями для радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Фото тварини, навантаженої обладнанням, оприлюднили бійці Центру спецпризначення НГУ «Омега».
У підписі до світлини жартома зазначено: «Об’єкт: Ішак-3000 (індекс ГРУ: мобільна РЕБ-станція «Осел-Плюс») — на бойовому чергуванні».
Як зазначають українські військові, окупанти почали активно використовувати віслюків не лише для РЕБ, але й для транспортування вантажів. Це може свідчити про брак техніки та логістичних можливостей у російської армії.
Наскільки ефективним є такий спосіб боротьби з дронами — невідомо. Водночас тварина вже стала предметом обговорень у соцмережах, а експерти не виключають, що подібні «ноу-хау» свідчать про деградацію російського військового потенціалу.
Нагадаємо, росіяни кидають на штурм поранених солдатів — на палицях і саморобних милицях. Війська на милицях відправляють вперед, на штурми, щоб вони викликали вогонь на себе і таким чином виявити вогневі позиції українських військ.