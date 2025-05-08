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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
553
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1 хв

Віслюк у касці — нова зброя Росії на фронті: українські військові шоковані

На фронті російські війська вдаються до дедалі абсурдніших методів: тепер вони використовують віслюків у касках із пристроями для радіоелектронної боротьби.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Віслюк із пристроєм РЕБ на лінії фронту — нова тактика російських військових проти дронів.

Віслюк із пристроєм РЕБ на лінії фронту — нова тактика російських військових проти дронів. / © Омега

На фронті помітили нову «розробку» російської армії — віслюки у захисних касках з пристроями для радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Фото тварини, навантаженої обладнанням, оприлюднили бійці Центру спецпризначення НГУ «Омега».

У підписі до світлини жартома зазначено: «Об’єкт: Ішак-3000 (індекс ГРУ: мобільна РЕБ-станція «Осел-Плюс») — на бойовому чергуванні».

Як зазначають українські військові, окупанти почали активно використовувати віслюків не лише для РЕБ, але й для транспортування вантажів. Це може свідчити про брак техніки та логістичних можливостей у російської армії.

Наскільки ефективним є такий спосіб боротьби з дронами — невідомо. Водночас тварина вже стала предметом обговорень у соцмережах, а експерти не виключають, що подібні «ноу-хау» свідчать про деградацію російського військового потенціалу.

Нагадаємо, росіяни кидають на штурм поранених солдатів — на палицях і саморобних милицях. Війська на милицях відправляють вперед, на штурми, щоб вони викликали вогонь на себе і таким чином виявити вогневі позиції українських військ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
553
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