Невидимая разметка на дорогах: как действовать водителям, чтобы избежать штрафа

Дорожная разметка / © Getty Images

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Многие водители, оказываясь на такой дороге, теряются, ведь опасаются получить штраф за нарушение ПДД.

Патрульный в комментарии для SUV News объяснил, в каких случаях неправильная или отсутствующая разметка не приведет к наказанию.

Инспектор рассказал, что если горизонтальная разметка стерта или почти незаметна, приоритет имеют дорожные знаки.

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Он отметил, что это правило закреплено в Правилах дорожного движения. Однако главная проблема состоит в том, что в настоящее время не существует официального определения понятия «трудноразрозненная разметка». Поэтому в таком случае, каждый водитель может расценивать ситуацию по своему усмотрению.

Патрульный привел пример: если на 20-метровом участке дороги разметка полностью исчезла, а дорожных знаков нет, водитель вправе остановиться, не опасаясь штрафа. Это правило действует, когда разметка не соответствует государственным стандартам (ДСТУ).

Чтобы избежать недоразумений, инспектор советует фиксировать такие ситуации на видео. Если дело дойдет до рассмотрения, видеозапись поможет доказать вашу невиновность.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, когда у водителей могут отобрать авто.

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