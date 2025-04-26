За неуплату штрафа водители могут остаться без авто: подробности

За неуплату штрафа могут арестовать авто

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В Украине игнорирование штрафов за нарушение ПДД может иметь гораздо более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд.

Об этом рассказал автоюрист в интервью SUV News.

По словам эксперта, зачастую трудности возникают из-за штрафов, зафиксированных автоматическими камерами. Сообщения о таких правонарушениях поступают на почту владельца авто, а также отображаются в «Действии» и в кабинете водителя.

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С 1 мая в Украине штрафы станут строже

Многие водители легкомысленно игнорируют подобные сообщения. Как следствие, штрафная сумма автоматически удваивается, а дело передается в исполнительную службу. На этом этапе ситуация становится особенно опасной: водитель может столкнуться с арестом банковских счетов или даже транспортного средства.

Юрист подчеркнул: арест авто — это крайняя мера, но в случаях затягивания с уплатой она вполне реальна. Чтобы снять арест нужно не только погасить основной долг, но и оплатить дополнительный исполнительный сбор. Хуже всего, что многие водители узнают об ограничениях только тогда, когда уже возникают существенные трудности, например, при попытке продать или переоформить машину.

Специалист также обратил внимание на возможность обжалования штрафов, особенно, если речь идет об автоматической фиксации. Главным аргументом в защиту является то, что полиция не устанавливает, кто именно управлял автомобилем в момент нарушения. По умолчанию штраф выставляют владельцу машины, что не всегда справедливо.

Важно помнить: по закону ответственность за административное правонарушение несет лицо, непосредственно совершившее его. Если невозможно доказать, кто находился за рулем, суд часто становится на сторону автовладельца и отменяет штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменятся штрафы за превышение скорости в мае.