Враг атакует почти по всем направлениям фронта— детали от Генштаба

ВСУ держат оборону / © Getty Images

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На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения. Самая сложная ситуация на Покровском направлении.

Об этом сегодня, 9 мая, сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодцы, Зеленая Долина и Торское.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отразили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений в районах Часов Яра и Курдюмовки.

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На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 атак противника.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Степного и Щербаков.

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На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора предприняли пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отразили 19 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за прошедшие сутки не фиксировалось.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

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Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, четыре боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня и 120 единиц автомобильной техники.