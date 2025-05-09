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Рулетики из рыбного филе с сыром и зеленью: рецепт полезного блюда
Порадуйте своих близких таким простым и оригинальным блюдом, а чтобы его быстро приготовить используйте уже готовое рыбное филе.
Для рулетиков подойдет филе любой рыбы. Для этого на филе выложите начинку из сыра и укропа, сверните в рулет, запанируйте в муке, яйцах и обжарьте на растительном масле.
Ингредиенты:
филе минтая — 8 тушек;
сыр твердый — 150 гр;
укроп свежий — 6 веточек;
перец черный молотый;
соль.
Для панировки:
мука — 5 ст л;
яйца — 3 шт;
соль;
растительное масло.
Приготовление:
Сыр натрите на крупную терку.
Укроп промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Соедините твердый сыр с укропом и перемешайте.
Рыбное филе отбейте слегка кухонным молоточком. Посолите, поперчите с двух сторон.
На каждое филе выложите ровным слоем начинку и скрутите в рулет с более широкой стороны.
В одну тарелку насыпьте муку, в другой взбейте вилкой яйца с солью.
Хорошо обваляйте рулеты в муке со всех сторон, включая бока, затем в яйцах.
Обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом, на среднем огне, со всех сторон до золотистой корочки.
Советы:
Рулеты обязательно обжаривайте на сковороде хвостиком вниз, чтобы они не развернулись.
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