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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

Рулетики из рыбного филе с сыром и зеленью: рецепт полезного блюда

Порадуйте своих близких таким простым и оригинальным блюдом, а чтобы его быстро приготовить используйте уже готовое рыбное филе.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Рулетики из рыбного филе с сыром и зеленью

Рулетики из рыбного филе с сыром и зеленью / © Credits

Для рулетиков подойдет филе любой рыбы. Для этого на филе выложите начинку из сыра и укропа, сверните в рулет, запанируйте в муке, яйцах и обжарьте на растительном масле.

Ингредиенты:

  • филе минтая — 8 тушек;

  • сыр твердый — 150 гр;

  • укроп свежий — 6 веточек;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для панировки:

  • мука — 5 ст л;

  • яйца — 3 шт;

  • соль;

  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Сыр натрите на крупную терку.

  2. Укроп промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  3. Соедините твердый сыр с укропом и перемешайте.

  4. Рыбное филе отбейте слегка кухонным молоточком. Посолите, поперчите с двух сторон.

  5. На каждое филе выложите ровным слоем начинку и скрутите в рулет с более широкой стороны.

  6. В одну тарелку насыпьте муку, в другой взбейте вилкой яйца с солью.

  7. Хорошо обваляйте рулеты в муке со всех сторон, включая бока, затем в яйцах.

  8. Обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом, на среднем огне, со всех сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Рулеты обязательно обжаривайте на сковороде хвостиком вниз, чтобы они не развернулись.

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Дата публикации
Количество просмотров
95
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