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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Стало відомо, скільки ракет Росія виробляє щороку

Росія щороку випускає 1400 «Іскандерів» та 500 крилатих ракет Х-101.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ракета «Іскандер»

Ракета «Іскандер» / © Associated Press

Росія змушена відбудовувати свої збройні сили після великих втрат у війні проти України. Однак оцінки західних розвідок щодо того, скільки часу це займе, суттєво різняться: від трьох до десяти років.

Про це повідомило видання The Economist.

Росія виробляє понад 1400 «Іскандерів» та 500 Х-101 щороку. Відомо, що лише 10-15% з 1500-2000 танків та 3000 інших броньованих бойових машин, що виходять із заводів, — нові. Решта — відреставрована радянська техніка. За даними RUSI, такі запаси можуть вичерпатися до 2026 року.

«Трудова сила також є серйозним обмеженням. У короткостроковій перспективі Росія набирає близько 30 000 чоловіків на місяць, але в довгостроковій перспективі вона стикається з проблемами, пов’язаними зі скороченням та старінням населення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії пояснила, чому Путін називає війну в Україні війною «проти колективного Заходу».

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