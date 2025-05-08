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Росія компенсувала втрати сучасних бойових літаків: який стан авіації ворога
РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, таких як Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.
Росія майже відновила втрати сучасних винищувачів, яких зазнала у широкомасштабній війні проти України. Йдеться про Су-30СМ, Су-35, Су-34.
Про це авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко заявив у ефірі телемарафону.
За словами експерта, у Росії майже немає проблем з військовими літаками. Окупанти не залітають на територію України, в українських винищувачів немає можливості вести з ворогом повітряні бої, тому і втрати загарбників мінімальні.
«На рік вони втрачають 10-12 літаків, а випуск літаків у них, хоча й впадає, але дуже низькими темпами. Наприклад, з 29 літаків у 2022 році до десь 24-26 — торік. Тобто, за ці роки вони втрати фактично відновили«, — заявив Романенко.
Як уточнив авіаексперт, країна-агресорка змогла відновити парк літаків сучасніших типів — це Су-30СМ, Су-35, Су-34. Єдина проблема росіян — це ресурс літаків, через що почалися падіння.
Окрім того, у ворога є проблема зі штурмовиками Су-25. Росіяни втратили вже приблизно чверть парку цих літаків, а їхнє виробництво зупинилося ще за часів СРСР. За словами Романенка, наявні у РФ літаки типу Су-25 вже майже відпрацювали свій ресурс та періодично падають, а нових штурмовиків армія не отримує.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України втрати російської армії в авіації на 8 травня становлять: 372 літаки та 335 гелікоптерів.
До слова, 2 травня у Чорному морі безпілотні катери ГУР Magura-7 збили два російські винищувачі Су-30, запустивши по них ракети класу «повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.