ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
765
Час на прочитання
2 хв

Росія компенсувала втрати сучасних бойових літаків: який стан авіації ворога

РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, таких як Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські винищувачі Су-35

Російські винищувачі Су-35 / © Associated Press

Росія майже відновила втрати сучасних винищувачів, яких зазнала у широкомасштабній війні проти України. Йдеться про Су-30СМ, Су-35, Су-34.

Про це авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко заявив у ефірі телемарафону.

За словами експерта, у Росії майже немає проблем з військовими літаками. Окупанти не залітають на територію України, в українських винищувачів немає можливості вести з ворогом повітряні бої, тому і втрати загарбників мінімальні.

«На рік вони втрачають 10-12 літаків, а випуск літаків у них, хоча й впадає, але дуже низькими темпами. Наприклад, з 29 літаків у 2022 році до десь 24-26 — торік. Тобто, за ці роки вони втрати фактично відновили«, — заявив Романенко.

Як уточнив авіаексперт, країна-агресорка змогла відновити парк літаків сучасніших типів — це Су-30СМ, Су-35, Су-34. Єдина проблема росіян — це ресурс літаків, через що почалися падіння.

Окрім того, у ворога є проблема зі штурмовиками Су-25. Росіяни втратили вже приблизно чверть парку цих літаків, а їхнє виробництво зупинилося ще за часів СРСР. За словами Романенка, наявні у РФ літаки типу Су-25 вже майже відпрацювали свій ресурс та періодично падають, а нових штурмовиків армія не отримує.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни проти України втрати російської армії в авіації на 8 травня становлять: 372 літаки та 335 гелікоптерів.

До слова, 2 травня у Чорному морі безпілотні катери ГУР Magura-7 збили два російські винищувачі Су-30, запустивши по них ракети класу «повітря-повітря» з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie