Россия компенсировала потери современных боевых самолетов: какое состояние авиации врага

Российские истребители Су-35 / © Associated Press

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Россия почти восстановила потери современных истребителей, понесенных в широкомасштабной войне против Украины. Речь идет о Су-30СМ, Су-35, Су-34.

Об этом авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко заявил в эфире телемарафона.

По словам эксперта, у России почти нет проблем с военными самолетами. Оккупанты не залетают на территорию Украины, у украинских истребителей нет возможности вести с врагом воздушные бои, поэтому и потери захватчиков минимальны.

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«На год они теряют 10-12 самолетов, а выпуск самолетов у них, хоть и падает, но очень низкими темпами. Например, из 29 самолетов в 2022 году до 24-26 — в прошлом году. То есть, за эти годы они потери фактически восстановили«, — заявил Романенко.

Как уточнил авиаэксперт, страна-агрессор смогла восстановить парк самолетов более современных типов — это Су-30СМ, Су-35, Су-34. Единственная проблема россиян — ресурс самолетов, из-за чего начались падения.

Кроме того, у врага есть проблема со штурмовиками Су-25. Россияне потеряли уже примерно четверть парка этих самолетов, а их производство остановилось еще при СССР. По словам Романенко, имеющиеся у РФ самолеты типа Су-25 уже почти отработали свой ресурс и периодически падают, а новых штурмовиков армия не получает.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины потери российской армии в авиации на 8 мая составляют: 372 самолета и 335 вертолетов.

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К слову, 2 мая в Черном море беспилотные катера ГУР Magura-7 сбили два российских истребителя Су-30, запустив по ним ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасной наводкой AIM-9 Sidewinder.