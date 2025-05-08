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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 9 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 9 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 8 копеек и составляет 41,51 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,51 (+8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 46,88 (-19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 10,97 (-3 коп.)

Раньше мы писали, что на валютном рынке Украины неспокойно: курсы доллара и евро то растут, то снижаются, а прогнозы финансовых аналитиков разные. Эксперты говорят, что основная причина сложностей прогнозирования — бурные политические события, связанные, в частности, с активизацией переговоров по скорейшему установлению мира в Украине. Американский доллар упал в цене.

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Дата публикации
Количество просмотров
133
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