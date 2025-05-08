Удар по российскому аэродрому: появились спутниковые снимки последствий

Последствия удара по российскому аэродрому. Фото: КіберБорошно

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Новые спутниковые снимки и данные системы FIRMS подтверждают результаты очередной атаки 6 мая на российский аэродром стратегической авиации «Шайковка».

Об этом сообщило тг-канал КіберБорошно.

Повторная атака по российскому аэродрому стратегической авиации в «Шайковке» нанесла новые потери оккупантам. Зафиксировано полное уничтожение технических помещений для обслуживания и подготовки ракет Х-22. Хотя по масштабам эти повреждения меньше предыдущих, все объекты этого типа были полностью уничтожены.

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Последствия удара по русскому аэродрому. Фото: КіберБорошно

Кроме того, спутниковые снимки за 6 мая 2025 года указывают на активное горение в районе топливной станции аэродрома. Данные подтверждаются изображениями из системы FIRMS.

Последствия удара по русскому аэродрому. Фото: КіберБорошно

Также удары поразили топливные цистерны, защищенные подземными укрытиями и противодронными сетками. Несмотря на принятые меры, там возник пожар.

Напомним, в ISW объяснили, почему невозможно перемирие между Украиной и Россией.