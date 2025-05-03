Блэкаут на Пиренейском полуострове: ночные снимки NASA

Блэкаут в Испании / © Associated Press

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Масштабное отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове, которое 28 апреля зацепило десятки миллионов человек в Испании, Португалии и Франции, зафиксировали спутниковые снимки в рамках проекта NASA Black Marble.

Изображение опубликовано на сайте NASA.

В сообщении, сопровождающем снимки, напомнили, что в результате блэкаута остановились поезда, больницы зависели от генераторов, а телефонная связь и интернет перестали работать.

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«В Испании, согласно сообщениям новостей, более половины электроэнергии, потерянной около полудня, было восстановлено до вечера. Но на юге страны тьма продолжалась, по меньшей мере, всю ночь», — отметили в NASA.

На опубликованных изображениях видны последствия продолжительных перебоев с электроснабжением в Андалусии, автономном сообществе на юге Испании.

Снимки, полученные в рамках проекта NASA Black Marble, демонстрируют разницу в освещении между утром 28 (до блэкаута) и утром 29 апреля.

28 апреля 2025 года / © NASA

29 апреля 2025 года / © NASA

«До 29 апреля свет, кажется, вернулся в большинство городских районов Пиренейского полуострова. Однако сельские районы, особенно в Андалусии и южной и восточной части региона Гранада, показанных выше, оставались темными», говорится в сообщении.

Изображения были созданы на основе данных, собранных радиометром VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), установленным на спутнике NOAA-20.

Как сообщалось ранее, отключение электроэнергии в Испании и Португалии вывело из строя систему связи и транспорта, остановило промышленность, работу в офисах и торговлю.

Испания приказала провести расследование с участием правительства, служб безопасности и технических экспертов. Судья Верховного суда начал расследование того, была ли причиной кибератака.

Напомним, в Испании в результате блекаута 28 апреля погибли по меньшей мере пять человек.