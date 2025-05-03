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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Блекаут на Піренейському півострові: нічні знімки NASA

На опублікованих зображеннях видно наслідки тривалих перебоїв з електропостачанням в Андалусії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Блекаут в Іспанії

Блекаут в Іспанії / © Associated Press

Масштабне відключення електроенергії на Піренейському півострові, яке 28 квітня зачепило десятки мільйонів людей в Іспанії, Португалії та частині Франції, зафіксували супутникові знімки у межах проєкту NASA Black Marble.

Зображення опубліковано на сайті NASA.

У повідомленні, яке супроводжує знімки, нагадали, що внаслідок блекауту зупинилися поїзди, лікарні залежали від генераторів, а телефонний зв’язок та інтернет перестали працювати.

«В Іспанії, згідно з повідомленнями новин, понад половину електроенергії, втраченої близько полудня, було відновлено до вечора. Але на півдні країни темрява тривала щонайменше всю ніч», — зауважили в NASA.

На опублікованих зображеннях видно наслідки тривалих перебоїв з електропостачанням в Андалусії, автономній спільноті на півдні Іспанії.

Знімки, отримані в межах проєкту NASA Black Marble, демонструють різницю в освітленні між ранком 28 (до блекауту) і ранком 29 квітня.

28 квітня 2025 року / © NASA

28 квітня 2025 року / © NASA

29 квітня 2025 року / © NASA

29 квітня 2025 року / © NASA

«До 29 квітня світло, здається, повернулося до більшості міських районів Піренейського півострова. Однак, сільські райони, особливо в Андалусії та південній та східній частинах регіону Гранада, показаних вище, залишалися темними», йдеться у повідомленні.

Зображення були створені на основі даних, зібраних радіометром VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), який встановлений на супутнику NOAA-20.

Як повідомлялося раніше, відключення електроенергії в Іспанії та Португалії вивело з ладу системи зв’язку та транспорту, зупинило промисловість, роботу в офісах та торгівлю.

Іспанія наказала провести розслідування за участю уряду, служб безпеки та технічних експертів. Суддя Верховного суду розпочав розслідування щодо того, чи була причиною кібератака.

Нагадаємо, в Іспанії внаслідок блекауту 28 квітня загинуло щонайменше п’ятеро людей.

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