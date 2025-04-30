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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В Іспанії засекретили розслідування масового блекауту: суд підозрює кібератаку

Розслідування має встановити, чи могла енергетична криза бути результатом кіберсаботажу проти критичної інфраструктури Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Блекаут в Іспанії

Блекаут в Іспанії. / © Associated Press

Національний суд Іспанії оголосив початок офіційного розслідування щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося на Піренейському півострові в понеділок.

Про це пише El Pais.

Справу веде слідчий суддя Хосе Луїс Калама — він також оголосив її “таємницею” на прохання прокуратури.

Як повідомили у суді, розслідування має встановити, чи могла енергетична криза бути результатом кіберсаботажу проти критичної інфраструктури Іспанії. Суддя Калама зазначив, що наразі причини аварії залишаються невідомими, однак через потенційну загрозу національній безпеці вирішено почати окреме розслідування, враховуючи можливість дій “кібертерористів”.

Водночас іспанська енергетична компанія Red Eléctrica у вівторок заперечила можливість кібератаки, назвавши її малоймовірною.

Нагадаємо, перебої з електроенергією зачепили мільйони людей, спричинивши тимчасове зупинення транспорту, зв’язку та цифрових сервісів.

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