Блекаут в Испании: что предшествовало сбою в энергосистеме

Линии электропередачи / © Associated Press

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Незадолго до катастрофического отключения электроэнергии, которое произошло в ряде стран Западной Европы в понедельник, 28 апреля, в Испании произошло несколько меньших сбоев электроснабжения.

Об этом сообщает Reuters.

Испанские эксперты сообщают, что 22 апреля из-за отключения электроэнергии вблизи Мадрида нарушились железнодорожные сигналы и остановилось по меньшей мере 10 скоростных поездов. Министр транспорта Оскар Пуэнте заявил, что чрезмерное напряжение в сети привело к отключениям для защиты подстанций.

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В тот же день компания Repsol сообщила о нарушениях в работе нефтеперерабатывающего завода в Картахене из-за проблем с электроснабжением.

По словам Антонио Туриэля, старшего исследователя Испанского национального исследовательского совета, в дни перед отключением электроэнергии энергосистема испытала значительную нестабильность.

Отключение электроэнергии в Испании и Португалии вывело из строя системы связи и транспорта, остановило промышленность и офисы, а также остановило торговлю.

Испания приказала провести расследование с участием правительства, служб безопасности и технических экспертов. Судья Верховного суда начал расследование того, была ли причиной кибератака.

Напомним, в Испании в результате блекаута 28 апреля погибли по меньшей мере пять человек.