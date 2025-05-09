Станет ли Лев XIV новым Папой-миротворцем: посол в Ватикане Юраш объяснил детали

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Новоизбранный Папа Римский Лев XIV в своей программе, что он подчеркнул в речи, будет пытаться воплощать идеи мира.

Об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Украины при Святом престоле и Мальтийском Ордене Андрей Юраш в эксклюзивном комментарии ТСН, отвечая на вопросы журналистки ТСН Нелли Ковальской о том, станет ли Лев XIV новым Папой-миротворцем.

«Церковь для него это институция, которая должна строить мосты, о чем он говорил, которая должна строить диалог и утверждать модели, как вы говорите, единения между разными сообществами, обществами и государствами. Но в определении того, кого из Львов-предшественников он имел в виду, здесь мнения расходятся. И я абсолютно уверен, мое мнение, что главным для него был образцом папа Лев XIII. Конечно, все помним о Льве Великом, но последний Лев XIII он оставил чрезвычайно мощный след в истории церкви. Во-первых, он был очень долго, 25 лет был его понтификат. Во-вторых, он занимал должность главы церкви в чрезвычайно сложный период для католической церкви. Тогда объединенная Италия фактически лишила прав понтификат на то, что у них более тысячи лет до этого было», — пояснил посол.

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Отвечая на вопрос, станет ли новый Папа продолжать тот путь, который проделал Франциск, будет ли он таким же социальным папой, Андрей Юраш отметил, что если бы он стремился абсолютно иметь отражение того, что делал предшественник, он бы наверняка избрал имя Франциск.

«Я думаю, он бы абсолютно убежден, что он представляет среднее, условно говоря, направление. Он центрист. Поэтому, наверное, то, что вы говорили, очень быстрое избрание. Его личность устроила и тех, кто ориентирован более, условно говоря, революционно, социально, и тех, кто был ориентирован на подтверждение традиции. Поэтому он нашел возможность и поддержку со стороны всех участвовавших представителей конклава», — отметил посол.

В свою очередь, ведущая ТСН, журналистка Наталья Мосейчук отметила, что в последнее время перечитала очень много сообщений людей, имеющих причастность к церкви, или глубоких верующих. И развиваются такие конспирологические теории, потому что конклав произошел очень быстро. И, что избран все-таки американский папа, даже проамериканский папа. И это все сочетается с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу того, что он был бы таким, знаете, крутым папой. И люди спрашивают: «Так что, у нас теперь Трамп покорил себе Ватикан, и фактически в Ватикане будет сидеть исполняющий обязанности, а не настоящий папа, а настоящий будет сидеть в Белом доме?»

Отвечая на вопрос о таких конспирологических теориях и действительно ли таким будет влияние Белого дома на Ватикан, Юраш сказал, что не может полностью согласиться со всеми этими определениями.

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Посол подчеркнул, что следует помнить, что Папа Лев XIV большую часть своей жизни провел в Латинской Америке. Он был епископом и руководителем епископства в Перу. У него очень хорошие связи с латиноамериканским епископатом. И это одно из условий было его избрание.

«Ну, а мы понимаем, какие отношения между североамериканскими и южноамериканскими епископами. Вряд ли можем говорить о полном понимании. Так же мы подчеркивали близость его с папой Франциском. И соответственно, что папа только в последние буквально два года его выхватил из предыдущего места и дал очень важную должность руководителя декастерии по делам епископов здесь в Ватикане. Конечно, он имеет американские корни. Но вся его жизнь была вне Америки. И собственно в любом контексте его сочетают не с консервативными кругами американской католической церкви, которые близки к Трампу, а с более прогрессивной частью, хотя настроенность на центристские идеи и возможности взаимодействия с разными фракциями для него абсолютно естественны», — пояснил посол.

Отвечая на вопрос, является ли новый Папа Лев XIV — проукраинским Папой, Юраш сказал: «Думаю, что да».

Чрезвычайный и полномочный посол Украины при Святом престоле отметил, что у него сейчас очень много разных комментариев.

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«И когда я присутствовал на площади, конечно, сначала было удивление. Потом началось осмысление, и все подходили и говорили — это большое благословение для Украины.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ! Что говорят об настроении нового папы о войне в Украине