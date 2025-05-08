Первый в истории Папа из США: как Трамп отреагировал на избрание соотечественника

Трамп назвал избрание первого американского Папы Римского "большой честью"

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал избрание коллегией кардиналов первого американского Папы, кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста — Льва XIV из Чикаго, назвав эту новость «большой честью» для Соединенных Штатов.

Об этом глава Белого дома написал на своей платформе Truth Social.

«Приветствую кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста, который только что был назначен Папой», — сказал он.

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«Это такая честь отдавать себе отчет, что он первый американский Папа. Какой восторг и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень важный момент», — добавил президент США.

Напомним, что сегодня новым Папой Римским состояние кардинал из США Роберт Превост, взявший себе имя Лев XIV.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Роберт Прево из США! ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОИЗБАННОМ ПАПЕ РЫМСКОМ

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