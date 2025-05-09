На Тернопільщині мати вбила рідного 4-річного сина

Зловмисницю затримано / © pixabay.com

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На Тернопільщині жінку взяли під варту за підозрою у вбивстві свого 4-річного сина.

Про це повідомляє преслужба Тернопільської обласної прокуратури.

«Хлопчик, який народився з патологіями, потребував особливого постійного догляду через тяжку хворобу. Проте мати залишила 4-річного сина без нагляду на кілька днів. Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття отворів носа та рота, в чому й підозрюється її мати», — повідомляє прокуратура.

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Слідчі 6 травня повідомили про підозру матері у вбивстві свого малолітнього сина.

Нагадаємо, у Сумах поліція затримала матір, яка намагалась продати власну дитину, щоб отримати гроші на наркотики.