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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Тернопільщині мати вбила рідного 4-річного сина

Жінку, яка скоїла злочин, затримано. У поліції не розкривають деталей вбивства дитини.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисницю затримано

Зловмисницю затримано / © pixabay.com

На Тернопільщині жінку взяли під варту за підозрою у вбивстві свого 4-річного сина.

Про це повідомляє преслужба Тернопільської обласної прокуратури.

«Хлопчик, який народився з патологіями, потребував особливого постійного догляду через тяжку хворобу. Проте мати залишила 4-річного сина без нагляду на кілька днів. Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття отворів носа та рота, в чому й підозрюється її мати», — повідомляє прокуратура.

Слідчі 6 травня повідомили про підозру матері у вбивстві свого малолітнього сина.

Нагадаємо, у Сумах поліція затримала матір, яка намагалась продати власну дитину, щоб отримати гроші на наркотики.

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