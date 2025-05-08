У Сумах горе-мати хотіла продати новонароджену дитину: у скільки оцінила

Затримана горе-мати / © Поліція Сумської області

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У Сумах горе-мати за 30 тисяч доларів хотіла продати власну новонароджену дитину.

Про це передають поліція Сумської області і Сумська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, на початку 2025 року жінка під час зустрічі зі знайомим повідомила, що вона вагітна, однак не хоче залишати собі дитину. Ба більше, вона розповіла, що має наркотичну залежність, відтак їй потрібні кошти. Горе-мати заявила знайомому, що якщо не знайде охочих купити маля, то позбудеться дитини. Чоловік пообіцяв їй допомогти, однак, усвідомивши, що жінка планує злочин, повідомив поліцію.

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Вже під контролем правоохоронців вагітна жінка зустрілась із парою, якій вона запропонувала продати дитину за 30 тис. доларів США. Вони погодились. Жінка повідомила, що в свідоцтві про народження вкаже, що батьком дитини є цей чоловік, який хоче її купити. Потім вона відмовиться від батьківських прав на новонародженого на його користь.

Затримана горе-мати, що хотіла продати дитину / © Поліція Сумської області

Таким чином чоловік мав би законні підстави забрати маля собі. Водночас вона попросила пару передати їй завдаток у розмірі 1 тис. доларів. Решту 29 тисяч доларів — після народження дитини.

1 травня 2025 року жінка народила дівчинку. А вже 8 травня горе-мати зустрілась з парою, щоб забрати решту грошей і віддати новонароджену.

Вилучені кошти / © Поліція Сумської області

Під час передавання основної частини суми коштів зловмисницю затримали. Зараз правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення жінці про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Слідчі дії тривають.

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Раніше у Харкові затримали 22-річну жінку, яка продала власну дитину за 20 тисяч доларів. Отримані гроші жінка разом зі своїм співмешканцем планувала витратити на купівлю авто.