Продала дитину за $20 000: в Харкові затримали жінку (відео)

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Харкові затримали 22-річну жінку, яка намагалася продати свою двомісячну доньку за 20 000 доларів США.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, жінка народила доньку 1 грудня 2024 року, а вже у січні вирішила продати її своїй знайомій за 20 000 доларів. Правоохоронці затримали підозрювану під час передачі дитини та отримання грошей.

Відомо, що 22-річна мешканка Харкова вже має сина віком 1 рік і 10 місяців. Отримані гроші жінка разом зі своїм співмешканцем планувала витратити на купівлю авто.

Правоохоронці затримали підозрювану одразу після продажу дитини. Обох її дітей оглянули лікарі, наразі вони перебувають під опікою медиків.

"Слідчі оголосили жінці про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

У Харкові жінка продала свою двомісячну доньку за 20 000 доларів

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