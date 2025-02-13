Україна просить 300 мільярдів доларів на військову допомогу: що кажуть у США

Чи ухвалить Вашингтон рішення на користь Києва – поки невідомо.

Україна звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням дозволити використати заморожені російські активи на суму 300 мільярдів доларів для закупівлі американської зброї.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників, знайомих із ситуацією.

За даними видання, ця ідея обговорювалася на зустрічах представників України, її союзників та американських чиновників. Одне з джерел стверджує, що пропозицію навіть безпосередньо озвучили Дональду Трампу, але “немає жодних ознак, що президент США підтримує цю ідею”.

Російські активи були заморожені після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Вони зберігаються в розрахунковому домі Euroclear у Європі.

Раніше G7 та Євросоюз використовували лише прибутки від санкційних активів, щоб надати Україні 50 мільярдів доларів кредитів. Деякі європейські країни знову підняли питання повної конфіскації активів, але в Європі немає єдиної позиції.

Зокрема, Німеччина, Люксембург і Бельгія виступають проти конфіскації, адже це може вплинути на фінансову стабільність та створити юридичні ризики.

Москва вже заявила, що у разі конфіскації заморожених активів вживе жорстких заходів. За даними російських ЗМІ, Кремль розробив порядок арешту іноземного майна на території РФ.

Попри ризики, українські офіційні особи вважають, що використання цих коштів є логічним рішенням. Адже Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україна має сама оплачувати військову допомогу США.

Юристи також наголошують, що активи РФ можуть бути зараховані як компенсація майбутніх збитків, які Росія має відшкодувати Україні.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп перевернув трирічну політику США щодо України, заявивши, що він і російський диктатор Володимир Путін домовилися розпочати переговори про припинення війни.

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