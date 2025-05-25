Илона Гвоздева разнесла критиков ее внешности и дала совет хейтерам

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева резко поставила на место людей, которые критикуют ее внешность.

В своем фотоблоге звезда опубликовала негативные комментарии, где пользователи указывают на ее якобы недостатки. Гвоздева объяснила, что обычно недовольные кем-то люди ведут себя так из-за того, что в первую очередь не довольны собой. Однако подчеркнула, что это можно изменить и заняться поиском собственного счастья, чтобы не критиковать других.

"Раньше за подобный комментарий я бы послана нах**й! Нереализованная, завистливая, с низкими вибрациями женщина - это не приговор, а выбор. Женщина, которая постоянно сравнивает, критикует, ищет недостатки в других - чаще всего просто потеряла себя. Не свою красоту. Не свой голос. Себя. Потому что когда ты счастлива - ты не лезешь в чужие сторис, чтобы там выливать боль. Ты творишь. Свет. Любовь. Свой путь. Ты не соревнуешься. Ты живешь", - пояснила танцовщица.

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Илона Гвоздева показала комментарии критиков / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева показала комментарии критиков / © instagram.com/ilonagvozdeva

Илона обратилась к хейтерам и призвала обдумать свою жизнь и проложить в ней новый вектор. В частности, поговорить с собой и определить свои приоритеты, чтобы стать счастливым.

"И если ты себя узнала - остановись. Вместо того, чтобы завидовать - спроси себя: "А чего хочу я? И что сегодня я сделаю для себя, а не против кого-то?" Могу ли я стать лучшей версией себя, а не унижать других?", - добавила артистка.

Напомним, недавно 6-летняя дочь ведущего Тимура Мирошниченко столкнулась с хейтом голоса. Супруга шоумена Инна также обратилась ко всем критикам с заявлением.