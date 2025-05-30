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Как закончится май и начнется лето — прогноз погоды в Украине
После дождливого и холодного мая июнь в Украине начнется с резкой жары.
В Украине 31 мая и 1 июня ожидается теплая погода. Днем максимальная температура воздуха будет +20+26 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«В субботу дожди, местами с грозами, пройдут на западе, востоке Украины, местами в центральных областях и в южной части. Среди северных областей дожди вероятны завтра на Житомирщине и Черниговщине», — отметила она.
Лето дебютирует периодическими дождями в большинстве областей Украины. Только северная часть избежит осадков, 1 июня там будет солнечно.
В Киеве в субботу-воскресенье предполагается теплая погода с температурой воздуха +22+24 градуса.
«В дальнейшем — теплая погода. Во вторник — кратковременная свежесть до +19 градусов, но уже в четверг, 5 июня, в Киеве ожидается +28+30 градусов», — добавила синоптик.
Ранее синоптики сообщили, какой погодой закончится май в Украине.
Кроме того, синоптики предупреждают об аномальной жаре до +40°C и росте риска торнадо и смерчей.