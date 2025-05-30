Как оживить розы с помощью водки

Водка поможет спасти розу после зимы / © Pixabay

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Цветоводы с опытом уже давно используют водку для стимуляции роста, лечения и защиты растений. Если вы решили осуществить реанимацию роз водкой, то это стимулирует их регенерацию, фотосинтез и значительно ускорит наступление цветения.

К тому же водка защитит ваши цветы от тли. Поскольку запах этого вещества чрезвычайно неприятен для муравьев и других насекомых, которые могут вредить цветам. Еще водка — прекрасное дезинфицирующее средство.

Как правильно подливать в цветы водку

Чтобы помочь розам восстановиться после зимы, для начала нужно привести их в надлежащее состояние:

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обрезать до здоровой ткани все почерневшие стебли

свежие срезы обработать садовым варом

Затем нужно приготовить раствор водки: 2 стакана водки на 10 литров воды. Влейте по 3-4 литра под каждое растение. Делать это следует примерно 2 раза в месяц.

А вот чтобы обработать листья роз понадобится другой раствор: 1 литр воды, 20 граммов мыльной крошки и 100 граммов водки.

Ранее мы писали, чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели. Больше об этом читайте в новости.