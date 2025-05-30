- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Как оживить розы с помощью водки
Холод может быть разрушительным для роз. Опытные цветоводы советуют использовать наилучший метод оживить эти цветы — водку.
Цветоводы с опытом уже давно используют водку для стимуляции роста, лечения и защиты растений. Если вы решили осуществить реанимацию роз водкой, то это стимулирует их регенерацию, фотосинтез и значительно ускорит наступление цветения.
К тому же водка защитит ваши цветы от тли. Поскольку запах этого вещества чрезвычайно неприятен для муравьев и других насекомых, которые могут вредить цветам. Еще водка — прекрасное дезинфицирующее средство.
Как правильно подливать в цветы водку
Чтобы помочь розам восстановиться после зимы, для начала нужно привести их в надлежащее состояние:
обрезать до здоровой ткани все почерневшие стебли
свежие срезы обработать садовым варом
Затем нужно приготовить раствор водки: 2 стакана водки на 10 литров воды. Влейте по 3-4 литра под каждое растение. Делать это следует примерно 2 раза в месяц.
А вот чтобы обработать листья роз понадобится другой раствор: 1 литр воды, 20 граммов мыльной крошки и 100 граммов водки.
Ранее мы писали, чем подкормить розы, чтобы они обильно цвели. Больше об этом читайте в новости.