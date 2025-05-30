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РФ атаковала "Ланцетом" блокпост на Сумщине: видео попадания и детали о раненом
Появилось видео попадания вражеского «Ланцета» в блокпост на Сумщине, что привело к ранению сотрудника полиции.
На днях в Сумской области российский дрон «Ланцет» попал в блокпост, где находился сотрудник полиции. Мужчина получил ранения.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя полиция Сумщины Владимира Крупецких.
Накануне военнослужащий Михаил Скляр опубликовал видео попадания дрона в блокпост на Сумщине, сообщив о гибели полицейского, который там находился. Однако спикер областной полиции заявил, что правоохранитель выжил и сейчас находится в больнице.
Телеграм-канал «Труха» опубликовал фото этого раненого, но улыбающегося полицейского.
Напомним, российские войска наступают в Сумской области, пытаясь проникать в приграничные села и закрепляться там. В отдельных районах инициатива на стороне ВСУ, в других — активные действия проводит враг. Областная военная администрация призвала жителей приграничных территорий Сумщины не откладывать эвакуацию.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская армия осуществила наступательные действия к северу и северо-востоку от Сум, захватив несколько населенных пунктов области.