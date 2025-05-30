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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Армия РФ захватила еще два населенных пункта и приблизилась к админгранице Днепропетровщины - DeepState

Россияне имеют продвижение в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Российский танк.

Российский танк. / © Associated Press

Армия РФ продвигается по территории Украины. Захватчикам удалось захватить два населенных пункта.

Об этом сообщили  аналитики проекта DeepState

"Враг оккупировал Романовку и Троицкое, а также продвинулся у Редкодуба", - говорится в сообщении.

Карты DeepState

Увлечения Романовки. / © Deepstatemap

Увлечения Романовки. / © Deepstatemap

Оккупация Троицкого. / © Deepstatemap

Оккупация Троицкого. / © Deepstatemap

Ситуация в Донецкой области

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Зеленое Поле , расположенное на западе Донецкой области.

Войскам РФ удалось перерезать трассу Покровск – Константиновка. Это, по словам военного эксперта Ивана Ступака, усложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области. Теперь, объясняет он, россияне начинают новое наступление: с востока – на Покровск, и с запада – на Константиновку.

Кроме того, войска РФ продолжают наступать на Лиманском направлении. На некоторых участках врагу удалось продавить оборону ВСУ. Захватчики хотят выйти на окраину Лимана в Донецкой области, которое было освобождено из-под оккупации в октябре 2022-го.

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