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Армия РФ захватила еще два населенных пункта и приблизилась к админгранице Днепропетровщины - DeepState
Россияне имеют продвижение в Донецкой области.
Армия РФ продвигается по территории Украины. Захватчикам удалось захватить два населенных пункта.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState
"Враг оккупировал Романовку и Троицкое, а также продвинулся у Редкодуба", - говорится в сообщении.
Карты DeepState
Ситуация в Донецкой области
Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Зеленое Поле , расположенное на западе Донецкой области.
Войскам РФ удалось перерезать трассу Покровск – Константиновка. Это, по словам военного эксперта Ивана Ступака, усложнило ситуацию на этом участке фронта в Донецкой области. Теперь, объясняет он, россияне начинают новое наступление: с востока – на Покровск, и с запада – на Константиновку.
Кроме того, войска РФ продолжают наступать на Лиманском направлении. На некоторых участках врагу удалось продавить оборону ВСУ. Захватчики хотят выйти на окраину Лимана в Донецкой области, которое было освобождено из-под оккупации в октябре 2022-го.