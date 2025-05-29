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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне оккупировали Зеленое Поле и продвинулись на Сумщине — DeepState

Враг сменил позиции и продвинулся на нескольких направлениях.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российская армия

Российская армия

В четверг, 29 мая, стало известно о продвижении российских захватчиков в Сумской области.

Об этом сообщает информационный OSINT-проект DeepState.

«Враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Новоселки, Водологов, в Локне и Беловодах», — говорится в сообщении.

Село Зеленое Поле расположено на западе Донецкой области — на границе с Днепровщиной и Запорожьем. В этом же районе и Новоселки, возле которых продвинулись россияне.

Напомним, 26 мая в Сумской ОВА сообщили, что российские войска захватили населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинского общества. По данным ОВА, враг пытается продвигаться в целях создания так называемой буферной зоны.

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