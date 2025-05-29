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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни окупували Зелене Поле і просунулись на Сумщині — DeepState

Ворог змінив позиції та просунувся на кількох напрямках.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російська армія

Російська армія

У четвер, 29 травня, стало відомо про просування російських загарбників у Сумській області.

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

«Ворог окупував Зелене Поле, а також просунувся біля Новосілки, Водолагів, у Локні та Біловодах», — йдеться у повідомленні.

Село Зелене Поле розташоване на заході Донецької області — на межі з Дніпровщиною і Запоріжжям. У цьому ж районі і Новосілки, біля яких просунулись росіяни.

Нагадаємо, 26 травня у Сумській ОВА повідомили, що російські війська захопили населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. За даними ОВА, ворог намагається просуватися з метою створення так званої буферної зони.

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