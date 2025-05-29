"Наступ" РФ на Сумщині: що замислив ворог насправді

Російська військова техніка / © Getty Images

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Начебто наступ російських військ у Сумській області — це лише відволікальний маневр ворога. Справжній напрям головного удару окупантів є зовсім іншим.

Таку думку військовий експерт Сергій Грабський висловив у ефірі «Новини.LIVE».

Грабський закликав не нагнітати паніку через ситуацію на північному сході України.

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«Пропоную припинити ту істерику з приводу того, що там можливі якісь серйозні наступальні дії, у Сумській області. Президент був відверто відкритий, заявляючи, що росіяни хочуть створити там буферну зону«, — сказав експерт.

Він пояснив, що ж відбувається насправді і що замислили росіяни.

«На сьогоднішній день ми маємо класично наступальну операцію російської армії. І цей наступ, про який всі верещать, який вже давно триває в основному на Донецькому напрямку, про що так само сказав президент, що є стратегічною задачею противника. Противник проводить ще серію другорядних ударів, наступальних дій на інших ділянках фронту, зокрема, на Куп’янському, на Лиманському, і серію відволікаючих дій. І саме до тих відволікаючих дій відноситься Сумська, Харківська області, так само як і Запорізька, і Херсонська області», — розповів експерт.

«Тому акцентувати увагу тільки на Сумській області, виходячи з того, що там знаходиться 50 тисяч (російських військових — ред.), які знаходились там завжди, — я маю на увазі прикордоння, буде трішки неетично навіть по відношенню до наших хлопців, які ведуть такі самі бойові дії у Запорізькій та Херсонській областях», — додав Грабський.

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Що відомо про ситуацію в Сумській області?

26 травня у Сумській ОВА повідомили, що російські війська захопили населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. За даними ОВА, ворог намагається просуватися з метою створення так званої буферної зони.

Як заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ» Вадим Мисник, Росія має певні накопичення сил на Курщині. Ворог намагається розширювати зону активних бойових дій та проникати малими групами на Сумщину, але ЗСУ не дають окупантам зробити цього.

28 травня речник угруповання військ «Курськ» Ярослав Чепурний інформував, що загарбники не припиняють спроб просунутися на Сумщині у бік населених пунктів Водолаги, Біловоди, Кіндратівка та Локня. Бойові дії тривають у районах Володимирівки, Веселівки, південніше Журавки й Басівки.

За словами речника 117-ї окремої бригади Тероборони Дмитра Лантушенка, особливу увагу на Сумщині ворог приділяє трасі Юнаківка — Суджа — ключовій логістичній артерії, контроль над якою дозволить створити буферну зону.

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