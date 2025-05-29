Війна в Україні / © Associated Press

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Загарбники створюють додаткові зони напруження, зокрема на українському кордоні, аби змусити Сили оборони перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Про це в етері Еспресо заявив військовий оглядач Денис Попович.

«Путін наказав створити „буферну зону“, фактично зону окупації. Путін робить багато речей, які не мають жодного військового сенсу. Вони намагатимуться створити цю „буферну зону“, якщо зможуть. Спробують просунутися ближче до Сум, а від Сум до кордону лише 25–30 кілометрів, і взяти Суми під вогневий контроль ствольної артилерії, щоб мати змогу обстрілювати Суми», — зауважив Попович.

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За його словами, у такому разі Суми можуть повторити долю інших українських міст, зруйнованих російською артилерією, ракетами та авіабомбами.

«Надалі це може створити передумови вже для безпосереднього наступу на Суми. Зараз ми про це не говоримо як про реальність, а лише розглядаємо гіпотетичні перспективи. Так само вороги діяли минулого року щодо Харкова, коли намагалися створити так звану буферну зону, хоча фактично це теж була зона окупації. Аналогічні плани можливі й щодо Чернігова, адже вже звучали заяви про створення такої зони в Чернігівській області», — наголосив військовий оглядач.

Попович також додав, що ці дії мають на меті змусити українське командування перекидати резерви з найгарячіших напрямків.

«А на тих напрямках, звільнених від резервів, здійснювати головний наступ. І цей головний наступ — це Донецька область, Покровський напрямок, Костянтинівка, тобто трикутник Костянтинівка — Торецьк — Часів Яр. Саме на цьому трикутнику, ймовірно, розгорнуться основні бойові дії цього літа», — підсумував він.

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Раніше повідомлялося, що на Сумському напрямку противник накопичив близько 60 тисяч особового складу. Ворог готується штурмувати українські позиції малими групами через лісисту і болотисту місцевість, де важка техніка не пройде.

Ми раніше інформували, що українські війська зберігають певні позиції у Бєлгородській та Курській областях.