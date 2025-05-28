Доля інших зруйнованих Росією міст: експерт про загрозу для Сум

Загроза для Сум

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Якщо російські війська просунуться далі в Сумській області, то Суми можуть повторити долю інших зруйнованих міст.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович, передає «Еспресо».

Він пояснив, що так звана «буферна зона», про яку говорив Путін, — це фактично зона окупації. Попович вважає, що така «буферна зона» не має жодного військового сенсу для РФ.

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Експерт попереджає, що невдовзі росіяни спробують просунутися ближче до Сум (а від міста до кордону з РФ лише 25–30 кілометрів) і взяти обласний центр під вогневий контроль ствольної артилерії, щоб мати змогу обстрілювати. За таких умов Суми можуть повторити долю інших міст, зруйнованих російською артилерією, авіабомбами та ракетами, каже Попович.

«Надалі це може створити передумови вже для безпосереднього наступу на Суми. Зараз ми про це не говоримо як про реальність, а лише розглядаємо гіпотетичні перспективи. Так само вороги діяли торік щодо Харкова, коли намагалися створити так звану буферну зону, хоча фактично це теж була зона окупації. Аналогічні плани можливі й щодо Чернігова, адже вже звучали заяви про створення такої зони в Чернігівській області», — говорить експерт.

Військовий оглядач також додав, що окупанти створюють додаткові зони напруженості, зокрема на нашому кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших напрямків. А на тих напрямках, звільнених від українських резервів, здійснювати свій головний наступ.

«І цей головний наступ — це Донецька область, Покровський напрямок, Костянтинівка, тобто трикутник Костянтинівка — Торецьк — Часів Яр. Саме на цьому трикутнику, ймовірно, розгорнуться основні бойові дії цього літа», — вважає Попович.

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Зауважимо, що схожу думку висловлював військовий експерт Ігор Романенко, який заявляв, що Путін влаштував наступ на Сумщині, щоб якнайближче дістатися до міста Суми і знищувати його з артилерії.

Раніше ми писали, скільки населених пунктів захопили російські війська на Сумщині.