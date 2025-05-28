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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Чому банани треба їсти перед сном: що станеться

Загалом краще вживати банани за дві-три години до сну, щоб організм зміг його переварити.

Банани.

Банани. / © Pexels

Банани не лише дуже смачні, а ще й дуже корисні. Ці фрукти багаті на вітаміни групи B – B1, В2 і В6, вітамін С, залізо, кальцій і калій, фтор і фосфор. Фахівці радять вживати 1-2 невеликі банани на день. А от чи можна їсти їх на ніч, думки розходяться.

Чи можна їсти банани на ніч, читайте у матеріалі ТСН.ua.

ЗА

Банани містять триптофан, ця амінокислота сприяє виробленню мелатоніну - гормону сну. Цей фрукт впливає і на емоційний стан, бо багатий магнієм, калієм, а вони також відповідають за гарний настрій та здоровий сон.

ПРОТИ

Банани містять багато вуглеводів і фруктози. Через вміст цукрів вживання може спричинити стрибок інсуліну, особливо у людей із порушенням обміну речовин. Також може виникнути здуття живота чи метеоризм, які заважатимуть спокійному сну.

Часте вживання бананів на ніч він додає зайвих калорій, а це може вплинути на вагу.

Якщо ж ви все ж таки вирішите з'їсти банани перед сном, головне тут - не зловживати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому банани корисні не для всіх.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
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