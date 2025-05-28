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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
159
Время на прочтение
1 мин

Почему бананы нужно есть перед сном: что произойдет

В общем лучше употреблять бананы за два-три часа до сна, чтобы организм смог его переварить.

Бананы.

Бананы. / © Pexels

Бананы не только очень вкусны, но и очень полезны. Эти фрукты богаты витаминами группы B – B1, В2 и В6, витамином С, железом, кальцием и калием, фтором и фосфором. Специалисты советуют употреблять 1-2 небольших банана в день. А вот можно ли есть их на ночь, мнения расходятся.

Можно есть бананы на ночь, читайте в материале ТСН.ua.

ЗА

Бананы содержат триптофан, эта аминокислота способствует выработке мелатонина – гормона сна. Этот фрукт влияет и на эмоциональное состояние, потому что богат магнием, калием, а они также отвечают за хорошее настроение и здоровый сон.

ПРОТИВ

Бананы содержат много углеводов и фруктоз. Из-за содержания сахаров употребление может вызвать скачок инсулина, особенно у людей с нарушением обмена веществ. Также может возникнуть вздутие живота или метеоризм, которые будут мешать спокойному сну.

Частое употребление бананов на ночь он прибавляет лишних калорий, а это может повлиять на вес.

Если же вы все же решите съесть бананы перед сном, главное здесь – не злоупотреблять.

Напомним, ранее мы писали о том, почему бананы полезны не всем.

Дата публикации
Количество просмотров
159
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