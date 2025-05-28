"Бавовна" в России: как Украина парализует производство вооружения в России

Украинские беспилотники атаковали Россию / © ТСН.ua

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Последние недели отличились серией массированных атак украинских беспилотников по ключевым объектам военно-промышленного комплекса России.

Эти удары были направлены на предприятия, играющие важную роль в производстве вооружения, боеприпасов, дронов, микроэлектроники и взрывчатых веществ.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

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Атака на заводы в Московской области

В среду, 28 мая, беспилотники атаковали заводы «Кронштадт», «Радуга», а также подразделения Сил беспилотных систем поразили АО «Ангстрем».

Как рассказали ТСН.ua источники в украинской спецслужбе, предприятие «Радуга» расположено в городе Дубна в 130 км к северу от Москвы.

Во время атаки украинские дроны обошли ПВО, которая защищает российскую столицу, и попали по уборочному и снаряжающему цехам предприятия, где возник пожар.

Завод «Радуга» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и производит крылатые ракеты разных классов: «воздух-воздух», «воздух-земля», «земля-земля». В том числе и ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ терроризирует население и гражданские объекты в Украине.

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В свою очередь, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение завода «Кронштадт» в Дубне (Московская область), где производят дроны «Орион», «Иноходец» и другие. Несмотря на активную ПВО, цель была поражена силами ССО и СБУ.

Дата публикации 07:50, 28.05.25 Количество просмотров 62 Атаку на завод «Кронштадт» в Подмосковье сняли на видео

Кроме того, в ночь на 28 мая дроны атаковали технопарк «Элма» (принадлежит АО «Ангстрем») в Зеленограде, который является одним из округов Москвы. Там россияне составляют беспилотники для военных целей. Также «Ангстрем» является одним из ключевых поставщиков компонентной базы для российского ВПК.

Технопарк «Элма» площадью 60 тысяч квадратных метров специализируется на производстве электронной техники, контрольно-измерительных приборов, оптического оборудования, а также работает в сфере информационных технологий.

В Зеленограде, одном из округов Москвы, после дроновой атаки произошел пожар на территории технопарка «Элма».

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Стоит отметить, что 7 мая дроны Службы безопасности Украины атаковали и поразили ключевые оборонные заводы РФ — «Базальт» и «Сплав».

Завод «Базальт» — ключевое оборонное предприятие РФ в Красноармейске (Московская область), где производят вооружение и боеприпасы. Местные сообщают о по меньшей мере 7 взрывах и пожаре.

«Сплав» — единственный в РФ производитель РСЗО и боеприпасов, расположенный в Туле.

Взрывы на российских оборонных заводах 26 мая

В ночь на 26 мая Силы беспилотных систем успешно атаковали комбинат «Дмитровский» в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода, сообщает Генштаб ВСУ.

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Там сообщили, что завод занимается изготовлением органических химических веществ — компонентов взрывчатки и порохов, добавок к ракетному и авиационному топливу. В частности, комбинат поставляет продукцию на ряд других предприятий вражеского ВПК.

Также российские телеграм-каналы сообщали об атаке на Елабугу в Татарстане, где производят дроны «Шахеды».

Также под удар попало химическое предприятие в Ивановской области, производящее компоненты для российской техники и оружия.

Еще раньше, в ночь на 21 мая, украинские беспилотники нанесли удар по Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области — ключевому предприятию РФ в сфере микроэлектроники.

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Завод производит компоненты для ракет «Искандер», «Кинжал» и самолетов «Сухой». Несмотря на санкции, он ежегодно выпускает до 3 млн приборов.

Атака совершена по меньшей мере 10 дронами — на территории был зафиксирован пожар. Генштаб подчеркнул, что подобные удары ослабляют военно-экономический потенциал РФ.

Украинские дроны с ИИ — новая угроза для РФ

Во время тестов многоразовые дроны-носители доставляли FPV-беспилотники на расстояние до 300 км, поражая российские цели. По словам техдиректора компании StratForce, система стоимостью 10 тысяч долларов эффективно заменяет ракетные комплексы за 3-5 миллионов долларов.

GOGOL-M сбрасывает два FPV-дрона для атак на ПВО, аэродромы и инфраструктуру. Технология использует ИИ для автонаведения, но видеоподтверждения ударов пока отсутствуют.

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Этот подход развивает идею украинских дронов-носителей, сочетая их с дешевыми FPV для точных ударов.

«Совмещая небольшие FPV-дроны с ИИ-дронами-носителями, мы гарантируем точность ударов», — добавляет техдиректор компании.

Компания StratForce создала систему SmartPilot для дронов, которая работает как умный автопилот. Она объединяет камеры, лазерный сканер и искусственный интеллект, чтобы беспилотник мог самостоятельно ориентироваться в пространстве, находить цели и выполнять задачи даже без GPS или постоянного контроля оператора.

«Это похоже на автопилот в автомобилях. Там много камер. В воздухе меньше помех, но система должна быть очень легкой. Так мы пришли к комбинации камер, LIDAR и связи, позволяющей ИИ ориентироваться и маневрировать», — объяснил технический директор компании.

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Лазерный сканер (LIDAR) создает 3D-карту местности, а ИИ анализирует данные со всех датчиков, чтобы точно управлять дроном в любую погоду. Это позволяет дрону действовать автономно — самому строить маршрут, распознавать объекты и выполнять боевые задачи.

Украинский дрон-носитель GOGOL-M с размахом крыльев 6 метров доставляет два FPV-дрона с системой SmartPilot в зону цели, после чего возвращается на базу для повторного использования. Боевые дроны самостоятельно находят и уничтожают объекты — авиабазы, системы ПВО, склады и инфраструктурные объекты, включая нефтехранилища и энергосети.

В отличие от иранских Shahed, несущих только одну боеголовку, украинская система может за один вылет атаковать несколько целей. SmartPilot позволяет дронам не просто атаковать статические объекты, но и устраивать засады — например, ждать взлета самолета или подхода военной колонны.

Производство компании StratForce сегодня позволяет выпускать 50 дронов-носителей и 400 ударных FPV-дронов ежемесячно.

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Главное преимущество системы — универсальное программное обеспечение, которое можно адаптировать под разные носители, включая самолеты, лодки или наземную технику.

Взрывы на складах РФ критически вредят армии

Кроме атак на российские заводы и предприятия, СБУ наносит системные удары дронами по российским военным складам, что наносит критический ущерб армии РФ.

Политолог Тарас Загородний напомнил, что 16 мая спецслужба уничтожила сразу два вражеских склада, использовав комбинированную атаку морскими и воздушными беспилотниками.

Речь идет о складах боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ возле Перевального в Крыму и складах на так называемых «вышках Бойко» в Черном море.

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По словам эксперта, современные украинские дроны превратились из простых «камикадзе» в многофункциональные боевые платформы, которые несут пулеметное вооружение, FPV-дроны и могут выполнять дистанционное минирование.

«Те же морские дроны — это уже не просто дроны, работающие в режиме камикадзе, а многоцелевые платформы, несущие на себе и пулеметное вооружение, и ФПВ-дроны, и другие средства, а также используются для дистанционного минирования», — отметил политолог.

По его словам, эти атаки уже нанесли России миллиардный ущерб.

«Каждый уничтоженный на земле россиян боеприпас — это снаряд, который не разорвался на нашей земле. Кроме того, подрывы складов существенно подрывают боевой дух врага. Уверен, что на россии будет активно гореть и взрываться и дальше», — отметил эксперт.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в ВСУ появился новый беспилотный авиационный комплекс украинского производства «Веспа-15». Дроны способны наносить точечные удары, уничтожая не только живую силу противника, но и бронетехнику, легкобронированные объекты, автомобили, блиндажи и другие укрытия.

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