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В России дроны атаковали Татарстан и химзавод в Ивановской области (видео)
Российские регионы снова под ударом: дроны нанесли удары по химзаводу и, вероятно, по предприятию, где изготавливаются «Шахеды».
В России в ночь на 26 мая беспилотники атаковали химический завод в Ивановской области и Елабугу в Татарстане, где враг производит дроны «Шахед».
Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Ночью дроны нанесли удар по Дмитриевскому химическому заводу в городе Кинемаш Ивановской области. Горожане заявляли о звуках взрывов и следах дыма.
Региональный оперативный штаб отчитался, что отражена атака беспилотников — обломки упали якобы в промзону. Местные жители уверяют, что атакован именно Дмитриевский химзавод.
В то же время беспилотники массово атаковали Елабугу в Татарстане. Жители города жаловались на взрывы над городом и сообщали о работе ПВО.
Заметим, в Елабуге расположен российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне «Алабуга». На нем, в частности, производят ударные беспилотники «Шахед».
Напомним, в ночь на 26 мая в России жаловались на атаку дронов. В ряде аэропортов, в том числе и в московских, были введены ограничения на прием и вылет самолетов. Россияне сообщали об атаке на промышленные объекты в Елабуге и Туле.
В то же время Россия ночью осуществила очередную ракетно-дронную атаку по Украине. В разных уголках государства прогремели взрывы.