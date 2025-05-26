В России дроны атаковали Татарстан и химзавод в Ивановской области (видео)

Атака дронами по России / © ТСН.ua

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В России в ночь на 26 мая беспилотники атаковали химический завод в Ивановской области и Елабугу в Татарстане, где враг производит дроны «Шахед».

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Ночью дроны нанесли удар по Дмитриевскому химическому заводу в городе Кинемаш Ивановской области. Горожане заявляли о звуках взрывов и следах дыма.

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Региональный оперативный штаб отчитался, что отражена атака беспилотников — обломки упали якобы в промзону. Местные жители уверяют, что атакован именно Дмитриевский химзавод.

В то же время беспилотники массово атаковали Елабугу в Татарстане. Жители города жаловались на взрывы над городом и сообщали о работе ПВО.

Заметим, в Елабуге расположен российский военный завод, построенный в 2023 году в особой экономической зоне «Алабуга». На нем, в частности, производят ударные беспилотники «Шахед».

Дата публикации 08:24, 26.05.25 Количество просмотров 15 В России дроны атаковали Елабугу и химзавод в Кинемаше

Напомним, в ночь на 26 мая в России жаловались на атаку дронов. В ряде аэропортов, в том числе и в московских, были введены ограничения на прием и вылет самолетов. Россияне сообщали об атаке на промышленные объекты в Елабуге и Туле.

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В то же время Россия ночью осуществила очередную ракетно-дронную атаку по Украине. В разных уголках государства прогремели взрывы.