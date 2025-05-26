День ангела 26 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 26 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 26 мая

26 мая 2025 года поздравьте с именинами Георгия, Ивана, Карпа, Елену.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает “земледелец”. В детстве честолюбив, часто живет в вымышленном мире. Во взрослом возрасте становится надменным, но дружелюбным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как “милость Божия”. В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, но неторопливым.

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Карп — древнегреческие корни, толкуется как “плод”. В детстве скромный, не принимает хвастовства. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, любит работать среди людей.

Елена — древнегреческое происхождение, означает “свет”. В детстве оптимистичная, яркая. Во взрослом возрасте становится сочувственным, всегда дает дельные советы.

День ангела 26 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 26 мая — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает твой путь, дарит мир в душе и поддержку в любых начинаниях. Пусть в жизни всегда будет свет, радость и безграничная доброта.

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С днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель был всегда рядом, вдохновлял на хорошие дела и охранял от всех бед. Пусть твое сердце наполняется теплом и верой в лучшее ежедневно.

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Поздравляю с днем ангела! Пусть твой небесный телохранитель невидимо стоит за твоей спиной, поддерживает в сложные моменты и помогает найти силы для новых свершений. Будь счастлив и всегда с надеждой смотри в будущее.

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С днем ангела! Желаю, чтобы твой покровитель наполнял твою жизнь светом и добром, оберегал от сомнений и печалей. Пусть каждый день доставляет тебе радость, а судьба щедро награждает здоровьем и успехом.

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Поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути правды и добра, дарит покой в сердце и уверенность в завтрашнем дне. Желаю света, любви и гармонии в любой момент жизни.