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День ангела 26 травня: кого та як вітати з іменинами
26 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 26 травня
26 травня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Карпа, Олену.
Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві честолюбний, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає гордовитим, але дружелюбним.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.
Карп — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “плід”. В дитинстві скромний, не приймає хвастощів. В дорослому віці стає доброзичливим, любить працювати серед людей.
Олена — давньогрецьке походження, означає “світло”. В дитинстві оптимістична, яскрава. В дорослому віці стає співчутливою, завжди дає слушні поради.
День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою дорогу, дарує мир у душі та підтримку у будь-яких починаннях. Хай у житті завжди буде світло, радість і безмежна доброта.
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З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець був завжди поруч, надихав на хороші справи та охороняв від усіх негараздів. Нехай твоє серце наповнюється теплом і вірою у найкраще кожного дня.
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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець невидимо стоїть за твоєю спиною, підтримує в складні моменти й допомагає знайти сили для нових звершень. Будь щасливим і завжди з надією дивися у майбутнє.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій покровитель наповнював твоє життя світлом і добром, оберігав від сумнівів і печалей. Нехай кожен день приносить тобі радість, а доля щедро нагороджує здоров’ям і успіхом.
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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе шляхом правди і добра, дарує спокій у серці і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю світла, любові та гармонії в кожній миті життя.