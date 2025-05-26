ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
2 хв

День ангела 26 травня: кого та як вітати з іменинами

26 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 26 травня, день ангела

Який сьогодні, 26 травня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 26 травня

26 травня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Карпа, Олену.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві честолюбний, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає гордовитим, але дружелюбним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

Карп — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “плід”. В дитинстві скромний, не приймає хвастощів. В дорослому віці стає доброзичливим, любить працювати серед людей.

Олена — давньогрецьке походження, означає “світло”. В дитинстві оптимістична, яскрава. В дорослому віці стає співчутливою, завжди дає слушні поради.

День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою дорогу, дарує мир у душі та підтримку у будь-яких починаннях. Хай у житті завжди буде світло, радість і безмежна доброта.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець був завжди поруч, надихав на хороші справи та охороняв від усіх негараздів. Нехай твоє серце наповнюється теплом і вірою у найкраще кожного дня.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець невидимо стоїть за твоєю спиною, підтримує в складні моменти й допомагає знайти сили для нових звершень. Будь щасливим і завжди з надією дивися у майбутнє.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій покровитель наповнював твоє життя світлом і добром, оберігав від сумнівів і печалей. Нехай кожен день приносить тобі радість, а доля щедро нагороджує здоров’ям і успіхом.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе шляхом правди і добра, дарує спокій у серці і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю світла, любові та гармонії в кожній миті життя.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie