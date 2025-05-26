День ангела 26 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 26 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 26 травня

26 травня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Карпа, Олену.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві честолюбний, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає гордовитим, але дружелюбним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

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Карп — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “плід”. В дитинстві скромний, не приймає хвастощів. В дорослому віці стає доброзичливим, любить працювати серед людей.

Олена — давньогрецьке походження, означає “світло”. В дитинстві оптимістична, яскрава. В дорослому віці стає співчутливою, завжди дає слушні поради.

День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає твою дорогу, дарує мир у душі та підтримку у будь-яких починаннях. Хай у житті завжди буде світло, радість і безмежна доброта.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець був завжди поруч, надихав на хороші справи та охороняв від усіх негараздів. Нехай твоє серце наповнюється теплом і вірою у найкраще кожного дня.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець невидимо стоїть за твоєю спиною, підтримує в складні моменти й допомагає знайти сили для нових звершень. Будь щасливим і завжди з надією дивися у майбутнє.

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З днем ангела! Бажаю, щоб твій покровитель наповнював твоє життя світлом і добром, оберігав від сумнівів і печалей. Нехай кожен день приносить тобі радість, а доля щедро нагороджує здоров’ям і успіхом.

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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе шляхом правди і добра, дарує спокій у серці і впевненість у завтрашньому дні. Бажаю світла, любові та гармонії в кожній миті життя.