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Європа вигадала спосіб озброїти Україну навіть без допомоги США — Bloomberg
Європейські лідери поспішають з’ясувати, як забезпечити постачання зброї Україні на тлі того, що президент США Дональд Трамп, схоже, відмовляється від участі у врегулюванні війни.
Європейські лідери розглядають різні варіанти, щоб продовжити постачати Україні зброю на тлі невизначеності США щодо війни. Один із них — купувати американське озброєння.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За даними журналістів, один із варіантів, який дедалі частіше розглядають, — це закупівля більшої кількості американської зброї, щоб потім передати її Україні. Ідея така: якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю Україні — це зробить Європа.
«Це допоможе Україні стримати просування Росії й, можливо, змусить Путіна серйозніше поставитися до припинення вогню. А якщо європейцям вдасться переконати Трампа продовжити передавати розвідувальні дані Україні, то президент Володимир Зеленський зможе втримати оборону», — зазначає медіа.
Джерела Bloomberg зазначають, що США, ймовірно, продовжать передавати розвіддані Україні для допомоги в прицільних ударах. Короткочасне припинення передавання розвідданих навесні 2025 року створило оперативні труднощі для Києва та водночас викликало ширше занепокоєння серед союзників США, що в майбутньому вони можуть опинитися в подібній ситуації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить максимум, щоб наростити своє власне виробництво гармат, артилерійських снарядів та виробництво у співпраці з партнерами. Так, 2025 року планується виготовити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, а також поставлено завдання виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.