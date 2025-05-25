Новий підхід дозволить Києву отримати зброю швидше / © Getty Images

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Європейські лідери розглядають різні варіанти, щоб продовжити постачати Україні зброю на тлі невизначеності США щодо війни. Один із них — купувати американське озброєння.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними журналістів, один із варіантів, який дедалі частіше розглядають, — це закупівля більшої кількості американської зброї, щоб потім передати її Україні. Ідея така: якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю Україні — це зробить Європа.

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«Це допоможе Україні стримати просування Росії й, можливо, змусить Путіна серйозніше поставитися до припинення вогню. А якщо європейцям вдасться переконати Трампа продовжити передавати розвідувальні дані Україні, то президент Володимир Зеленський зможе втримати оборону», — зазначає медіа.

Джерела Bloomberg зазначають, що США, ймовірно, продовжать передавати розвіддані Україні для допомоги в прицільних ударах. Короткочасне припинення передавання розвідданих навесні 2025 року створило оперативні труднощі для Києва та водночас викликало ширше занепокоєння серед союзників США, що в майбутньому вони можуть опинитися в подібній ситуації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна робить максимум, щоб наростити своє власне виробництво гармат, артилерійських снарядів та виробництво у співпраці з партнерами. Так, 2025 року планується виготовити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів, а також поставлено завдання виготовити щонайменше 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.