ЗСУ стримують росіян на фронті / © Getty Images

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Російська армія готується до наступу влітку 2025 року. У противника є стратегічний план на цей літній період, який передбачає послідовні наступальні операції на визначених оперативних напрямках.

Про це в етері «24 Каналу» зазначив координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець, озвучивши свою версію того, який напрямок фронту російські окупанти окреслили для себе пріоритетним в межах літньої кампанії.

На думку Машовця, найбільш ймовірно наразі виглядає те, що ціллю літнього наступу противника стане Слов’янсько-Краматорська агломерація. Він пояснив, що це остання міська велика агломерація на Донеччині, яка залишається під контролем України. Росіяни прагнуть захопити її.

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Раніше повідомлялося, що армія Російської Федерації розгортає наступ на Костянтинівку Донецької області з трьох сторін.

Військовий експерт Павло Лакійчук наголошує, що ворог прагне перерізати логістику ЗСУ. Костянтинівка — залізничний і автомобільний вузол, який виконує важливу роль логістичного хабу та укріпрайону для ЗСУ.

Крім того, Росія зосереджує війська біля півночі України — найбільша загроза на Сумщині та Харківщині.

Український президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Туреччині 15 травня заявив, що РФ розпочала наступ. Окупанти посилилися на кордоні Сумської області. Там було зосереджено 67 тисяч військ.

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Згодом речник оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУ) «Харків» Павло Шамшин заявляв, що літній наступ РФ уже розпочався. Попри заяви про мирні переговори, армія РФ продовжує наступати.

Таку ж заяву 21 травня зробив і керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.