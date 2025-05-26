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- Війна
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Втрати РФ на фронті 26 травня — Генштаб оновив дані
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 26 травня склали 981 850 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1000 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 981 850 (+1000) осіб
танків — 10858 (+4)
бойових броньованих машин — 22641 (+8)
артилерійських систем — 28320 (+51)
РСЗВ — 1397 (+1)
засоби ППО — 1171 (+2)
літаків — 372
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 37631 (+264)
крилаті ракети — 3256 (+53)
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 49843 (+92)
спеціальна техніка — 3902
Раніше аналітики повідомили, що росіяни наблизилися до Дніпропетровщини майже впритул. Від межі Дніпропетровської областї окупантів відділяє менше трьох кілометрів.