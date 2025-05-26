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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери РФ на фронте 26 мая — Генштаб обновил данные

Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Русский солдат

Русский солдат / © Associated Press

Общие боевые потери российских оккупантов к утру 26 мая составили 981 850 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 981 850 (+1000) человек

  • танков — 10858 (+4)

  • боевых бронированных машин — 22641 (+8)

  • артиллерийских систем — 28320 (+51)

  • РСЗО — 1397 (+1)

  • средства ПВО — 1171 (+2)

  • самолетов — 372

  • вертолетов — 336

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 37631 (+264)

  • крылатые ракеты — 3256 (+53)

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 49843 (+92)

  • специальная техника — 3902

Ранее аналитики сообщили, что россияне приблизились к Днепропетровщине почти вплотную. От границы Днепропетровской области оккупантов отделяет менее трех километров.

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