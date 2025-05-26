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Потери РФ на фронте 26 мая — Генштаб обновил данные
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу.
Общие боевые потери российских оккупантов к утру 26 мая составили 981 850 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1000 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 981 850 (+1000) человек
танков — 10858 (+4)
боевых бронированных машин — 22641 (+8)
артиллерийских систем — 28320 (+51)
РСЗО — 1397 (+1)
средства ПВО — 1171 (+2)
самолетов — 372
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 37631 (+264)
крылатые ракеты — 3256 (+53)
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 49843 (+92)
специальная техника — 3902
Ранее аналитики сообщили, что россияне приблизились к Днепропетровщине почти вплотную. От границы Днепропетровской области оккупантов отделяет менее трех километров.