В Генштабе объяснили отставку экс-командира 59-й ОШБр: подробности

Богдан Шевчук / © Gazeta.ua

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Замена командира 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка произошла на фоне серьезного обострения ситуации на направлении главного удара врага. В Генеральном штабе ВСУ объяснили, что подполковник Богдан Шевчук уволен с должности из-за просчетов в управлении обороной и подачи недостоверной информации о реальном положении дел на передовой.

Об этом заявил спикер Генштаба Дмитрий Лиховой в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Командованием воинской части был допущен ряд просчетов, а также подавались недостоверные доклады о состоянии и положении войск, что создавало дополнительную угрозу жизни военнослужащих», — отметил он.

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Новым командиром бригады назначен полковник Александр Сак — боевой офицер с большим опытом и лидерскими качествами. Его кандидатуру согласовало Командование Сил беспилотных систем ВСУ.

По словам спикера, подполковник Шевчук остается «перспективным командиром» и после отдыха будет назначен на другую должность. В Генштабе подчеркивают, что такое кадровое решение принято на уровне главнокомандующего ВСУ и связано с необходимостью гибкого маневрирования между разными родами войск.

Напомним, 19 мая стало известно об отставке экс-командира 59-й отдельной штурмовой бригады в составе Сил беспилотных систем подполковника Богдана Шевчука.

Как утверждал сам Шевчук, приказ о смещении его с должности поступил ночью 16 мая без предупреждения.

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Сам он связывает свое увольнение с напряженной ситуацией на Покровском направлении.

«Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта», — сказал Шевчук.

По его словам, если бы эта позиция была расположена в посадке, это не играло бы такую ключевую роль.

Он также добавил, что решение о снятии с должности принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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