- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 292
- Время на прочтение
- 3 мин
Скандал в 59-й бригаде: экс-командир объяснил вероятные причины отставки
В 59-й Отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем, которые сейчас на Покровском направлении сменили командира бригады.
Экс-командир 59-й Отдельной штурмовой бригады в составе Сил беспилотных систем подполковник Богдан Шевчук подтвердил свою отставку. По его словам, причиной могло быть «напряжение на Покровском направлении».
Об этом рассказал подполковник Богдан Шевчук " Суспільному”.
Шевчук сообщил, что приказ о смещении его с должности командира 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем поступил ночью 16 мая без предупреждения.
«Причиной могло быть напряжение в Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск оцепления людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос содержания населенного пункта», — сказал Шевчук.
По его словам, если бы эта позиция была расположена в посадке, то это не играло бы такую ключевую роль.
«Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности», — добавил Богдан Шевчук.
По его словам, решение о смещении принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Возможно, по его мнению, я где-то не справился», — сказал Шевчук.
Он также добавил, что ситуация на Покровском направлении очень напряженная и отметил, что сейчас он помогает пришедшему на его замену Александру Саку войти в курс дел.
«Я жил этой бригадой. На самом деле в 59-й бригаде сейчас сформирована сверхмощная команда, и она показывает результаты на поле боя», — сказал он.
По словам Шевчука, 59 бригада сейчас эффективно воюет против 6 российских бригад.
«Этому нужно не мешать. Поэтому стараюсь подробнее ввести в курс дел нового командира бригады. Бригада в тяжелых боях сплотилась. Начали принимать правильные кадровые решения. Я очень доволен работой команды 59-й бригады», — отметил экскомбриг.
По его словам, в 59-й бригаде «очень мотивированный личный состав». Большинство командиров батальонов имеют право на увольнение, кто-то был в плену, кто-то имеет инвалидность второй группы, работает с ампутацией и управляет боем.
«Это мощный коллектив — будущее Вооруженных Сил, которое ни в коем случае нельзя потерять», — сказал Шевчук.
Между тем, пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил Общественному отстранению от должности Богдана Шевчука, подчеркнув, что официально тот продолжает выполнять полномочия командира бригады и распоряжения о его увольнении нет.
«Это все на уровне слухов», — сказал он.
Замена комбрига в 59-й бригаде
Отставка Шевчука состоялась на днях — 15-16 мая.
Об отстранении от должности Шевчука принимал не командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, а главком Александр Сырский.
Причины замены комбрига пока не разглашаются. СМИ со ссылкой на источники предполагают, что они кроются в усложнении обстановки на том участке Покровского направления, где держит оборону 59 ОШБр. Она уже несколько месяцев стоит на отрезке, где россияне не останавливают свои штурмы и последние недели преуспевают в продвижении.
Как уже говорилось ранее, на место подполковника Богдана Шевчука пришел полковник Александр Сак, который недавно возглавлял 53 бригаду, а до этого 47 отдельную механизированную бригаду «Магура».
Читайте также: