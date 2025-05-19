Скандал в 59-й бригаде: экс-командир объяснил вероятные причины отставки

Экс-командир 59-й Отдельной штурмовой бригады в составе Сил беспилотных систем, подполковник Богдан Шевчук

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Экс-командир 59-й Отдельной штурмовой бригады в составе Сил беспилотных систем подполковник Богдан Шевчук подтвердил свою отставку. По его словам, причиной могло быть «напряжение на Покровском направлении».

Об этом рассказал подполковник Богдан Шевчук " Суспільному”.

Шевчук сообщил, что приказ о смещении его с должности командира 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем поступил ночью 16 мая без предупреждения.

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«Причиной могло быть напряжение в Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск оцепления людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос содержания населенного пункта», — сказал Шевчук.

По его словам, если бы эта позиция была расположена в посадке, то это не играло бы такую ключевую роль.

«Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности», — добавил Богдан Шевчук.

По его словам, решение о смещении принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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«Возможно, по его мнению, я где-то не справился», — сказал Шевчук.

Он также добавил, что ситуация на Покровском направлении очень напряженная и отметил, что сейчас он помогает пришедшему на его замену Александру Саку войти в курс дел.

«Я жил этой бригадой. На самом деле в 59-й бригаде сейчас сформирована сверхмощная команда, и она показывает результаты на поле боя», — сказал он.

По словам Шевчука, 59 бригада сейчас эффективно воюет против 6 российских бригад.

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«Этому нужно не мешать. Поэтому стараюсь подробнее ввести в курс дел нового командира бригады. Бригада в тяжелых боях сплотилась. Начали принимать правильные кадровые решения. Я очень доволен работой команды 59-й бригады», — отметил экскомбриг.

По его словам, в 59-й бригаде «очень мотивированный личный состав». Большинство командиров батальонов имеют право на увольнение, кто-то был в плену, кто-то имеет инвалидность второй группы, работает с ампутацией и управляет боем.

«Это мощный коллектив — будущее Вооруженных Сил, которое ни в коем случае нельзя потерять», — сказал Шевчук.

Между тем, пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил Общественному отстранению от должности Богдана Шевчука, подчеркнув, что официально тот продолжает выполнять полномочия командира бригады и распоряжения о его увольнении нет.

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«Это все на уровне слухов», — сказал он.

Замена комбрига в 59-й бригаде

Отставка Шевчука состоялась на днях — 15-16 мая.

Об отстранении от должности Шевчука принимал не командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, а главком Александр Сырский.

Причины замены комбрига пока не разглашаются. СМИ со ссылкой на источники предполагают, что они кроются в усложнении обстановки на том участке Покровского направления, где держит оборону 59 ОШБр. Она уже несколько месяцев стоит на отрезке, где россияне не останавливают свои штурмы и последние недели преуспевают в продвижении.

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Как уже говорилось ранее, на место подполковника Богдана Шевчука пришел полковник Александр Сак, который недавно возглавлял 53 бригаду, а до этого 47 отдельную механизированную бригаду «Магура».

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