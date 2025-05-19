Как часто Путин и Трамп разговаривают между собой: разбор Sky News

Телефонный разговор Трампа и Путина / © ТСН.ua

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Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп разговаривают с помощью зашифрованных линий связи. В переговорах будут участвовать переводчики, потому что Путин будет использовать русский язык, хотя и кое-как владеет английским.

Как обычно проходят телефонные переговоры между Путиным и Трампом, пишет Sky News.

По информации издания, в предыдущих звонках они не использовали видеоконференцию.

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Как часто Путин и Трамп разговаривали?

После инаугурации Трампа первый публично объявленный телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 12 февраля.

Они снова разговаривали 18 марта. Кремль заявил, что их разговор длился около двух часов, что стало одним из самых длинных разговоров Путина.

Путин согласился временно прекратить атаки на украинские энергетические объекты, хотя его обвиняли в неоднократном отклонении от соглашения, но отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, на которое надеялся Трамп.

А как насчет неофициальных контактов?

В марте Кремль заявил, что между Трампом и Путиным возможно было больше контактов, чем публично объявленных телефонных звонков.

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В своей книге «Война» 2024 журналист Washington Post Боб Вудворд сообщил, что Трамп имел прямые разговоры — целых семь раз — с Путиным после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

На вопрос, правда ли это, в интервью Bloomberg в прошлом году Трамп ответил: «Если да, то это разумно».

Кремль опроверг сообщение Вудворда.

Reuters, The Washington Post и Axios отдельно сообщили, что Трамп и Путин разговаривали в начале ноября. Кремль также опроверг эти сообщения.

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Напомним, что после 17:00 стало известно, что телефонный разговор между Трампом и Путиным уже начался.

Однако перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Также сообщалось, что Трамп поговорит с Зеленским и по окончании разговора с Путиным.