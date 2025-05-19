Телефонный разговор Трампа и Путина: чего ждать Украине

Президенты США и России проведут телефонный разговор

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В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

Эксперты прогнозируют, что Путин постарается использовать разговор для ослабления международной поддержки Украины, тогда как Трамп оказывается под давлением с Запада и собственного окружения.

Как может сложиться разговор и чего ждать Украине читайте в материале ТСН.ua.

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Амбиции Кремля

Издание Bloomberg отмечает, что Кремль не готов к компромиссам в переговорах с Трампом и надеется на затяжную войну. Источники сообщают, что Путин готов к длительному противостоянию для достижения своих целей.

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что мирное соглашение о войне в Украине будет включать урегулирование вопроса пяти регионов. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: вопрос территории будет решать только украинский народ.

Как отмечает издание, Россия официально заявляет о желании мира, однако, в то же время, требует признания аннексии Крыма и четырех частично оккупированных областей, которые до сих пор не под полным контролем РФ: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Более того, Кремль надеется, что предстоящие переговоры станут толчком к новому этапу войны, что позволит реализовать максималистские цели России, пишет издание. The Wall Street Journal.

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WSJ отмечает, что Россия хочет остановить военную помощь Украине и выйти за пределы своего медленного наступления и захватить больше украинской территории.

«С этой целью он продолжает переговоры в надежде, что Трамп в конечном итоге откажется от мирного урегулирования», — говорится в СМИ.

Манипуляции РФ

Российские власти пытаются продемонстрировать военную мощь страны. Таким образом Путин надеется отвлечь Трампа от военных и экономических трудностей страны-агрессорки, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали последние заявления российских пропагандистов и пропагандистов, которые утверждали, что Россия «имеет достаточно ресурсов» для продолжения войны.

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Согласно оценкам экспертов, таким образом Кремль пытается создать образ сильной РФ с военным преимуществом для Запада и для внутренней аудитории в преддверии телефонного разговора Путина с Трампом.

Также, в воскресенье, 18 мая, Россия совершила самую масштабную атаку дронами с начала полномасштабного вторжения, а также, по сообщениям Украины, готовила испытательный запуск межконтинентальной ракеты.

В ISW считают, что с помощью подобной риторики Путин пытается отвлечь внимание от военных и экономических проблем России. Ведь Москва уже исчерпала свои финансовые резервы, а также отмечает немалые потери на поле боя.

Путин попытается обыграть Трампа

Политолог Вадим Денисенко считает, что во время телефонного разговора с Трампом Путин попытается предоставить масштабный обмен пленными (1000 на 1000) как свою великую дипломатическую победу.

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Денисенко отмечает, что это ставит американского президента перед сложным выбором:

выглядеть слабым, приняв такой «подарок» от Кремля.

Ввести новые санкции против РФ, в том числе 500-процентные тарифы на российские энергоносители.

Политолог заявил, что сенатор-республиканец Линдси Грэм уже подготовил соответствующий законопроект, который может получить даже достаточную поддержку для преодоления потенциального вето Трампа.

Как отметил эксперт, это даст президенту США формальный повод уклониться от соглашений с Путиным, ссылаясь на позицию парламента.

Неожиданный шаг

Между тем, издание CNN отмечает, что результат российско-украинского противостояния все больше зависит не от боевых действий, а от политической игры вокруг Дональда Трампа.

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В статье говорится, что Москва и Киев активно пытаются убедить американского лидера в правоте своей позиции, однако европейские чиновники скептически оценивают способность Трампа сохранить единство Запада.

В частности, эксперты отмечают, что у президента США есть рычаги влияния на Кремль, который стремится избежать восстановления полноценной военной поддержки Украины со стороны Штатов.

В свою очередь обозреватели Sky News заявляют, что Кремль может пойти на шаг, который будет выглядеть как уступка, чтобы помочь Трампу создать видимость дипломатического прорыва.

Речь идет о предложении от Путина относительно ограниченного или символического ослабления огня на фронте.

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Аналитики отмечают, что такое шествие Кремль может использовать для того, чтобы Трамп смог представить этот результат своей аудитории как успех личной дипломатии.

Чего ждать Украине

Телефонный разговор Трампа и Путина не принесет Украине ничего хорошего, считает дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

По его словам, в последние недели президент США «выгораживает» кремлевского диктатора.

Дипломат выразил удивление спокойной реакцией президента США Дональда Трампа на действия российского лидера Владимира Путина, в том числе по переговорам в Стамбуле.

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«Тебя (Путина — ред.) приглашают, тебе предлагают, ты посылаешь неизвестно кого, делаешь соответствующие заявления и так далее. Ну о чем идет речь? Но Трамп при этом спокойно на это реагирует: «Ну, не приедет Путин в Стамбул, и я не приеду. А что, он собирался уезжать? Не собирался, так зачем я поеду». Ну, это то, что на самом деле в нормальную голову не влезает», — подчеркнул дипломат.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что телефонные переговоры 19 мая ограничатся техническими вопросами, а Путин продолжит манипулировать Трампом.

В свою очередь журналист и политический обозреватель Виталий Портников предположил, что вероятным результатом разговора может стать договоренность о личной встрече двух президентов.

Однако политзритель подчеркивает, что опасность заключается не в самом разговоре, а в том, что будет после нее.

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По словам Портникова, Владимир Путин может избегать личной встречи с Зеленским, чтобы не давать прямых ответов Трампу. И в этом контексте, считает эксперт, особую тревогу вызывает не сам разговор, а поведение Трампа после нее.

В США уже заявили, что «будут вынуждены» выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если РФ не будет идти на контакт с переговорных групп США и Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что мирный процесс зашел в тупик.

Напомним, перед разговором с главой РФ президент США пообщался с Владимиром Зеленским.

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Также известно, что разговор между лидерами стран состоится и по окончании разговора с Путиным.

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