Почему Путин не готов завершать войну в Украине: 4 аспекта

Владимир Путин / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Владимир Путин не готов завершать войну против Украины . Об этом свидетельствуют четыре аспекта.

Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

"Действительно Путин реально болен этим летним наступлением и он реально считает, что это 43 год, это Курская дуга и так далее, и так далее. То есть с чем это связано, это сказать очень сложно, но это психологические аспекты, которые очень тяжело объяснять логикой", - отметил он.

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Почему Владимир Путин считает, что он не может остановить войну

По словам Денисенко, кроме этого психологического момента есть еще такая вещь, как 30% или 25% ура-патриотов, на которых опирается Владимир Путин с одной стороны и вообще не хотят окончания войны. Внутренний блок Кремля до конца не понимает, что с ними делать, и сейчас просто принято решение, что пока они будут двигаться так, как двигаются.

"Третий аспект, почему Путин не готов к окончанию войны, это внутренний блок Кремля только сейчас приступает к реализации программы после того, как возвращать в мирное русло миллион людей, которые сейчас находятся на фронте и у фронта", - говорит Денисенко.

В частности, сегодня появилась новость о том, что россияне приняли решение: на ближайших голосованиях, а это будет сентябрь 2025, каждый десятый кандидат должен быть участником СВО. Но на сегодняшний момент они еще не готовы к тому, чтобы остановилась война и этот миллион возвращается в мирное русло. В самом деле, что с этим делать, они до конца не знают.

"И наконец четвертая причина, почему Путин не хочет до сегодняшнего момента заканчивать войну, это его окружение, которое занимается сейчас национализацией имущества в РФ. За прошлый год, я напомню, что в России национализирована имущества на почти 2,5 триллиона рублей. Такого масштаба реприватизации не было даже в 90-х другим купились”, - отметил он.

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Денисенко добавляет: главным бенефициаром всей истории только шесть человек, а точнее — семей, из ближайшего окружения Владимира Путина. Это Патрушев, Чемезов, Ротенберг, Ковальчук, Сечин, Киренко.

Как заставить Путина задуматься об окончании войны

Российский диктатор Владимир Путин де-факто отверг все идеи Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Глава Кремля думает, что ему это не нужно, потому что убежден: он и так победит — просто ему нужно больше времени. В то же время есть способ сделать президента РФ более сговорчивым.

Прежде Украине нужно изменить баланс сил на фронте. По словам политолога Петра Олещука, вместо медленного, ползучего российского наступления, должна возникнуть совсем другая ситуация — такая, в которой будущее России в войне уже не будет столь ожидаемым и выигрышным. Иными словами, Путин должен потерпеть неудачи, которые заставили бы его осознать наличие реальных рисков в случае продолжения войны.

Так, определенное количество поражений на фронте сделает Путина более сговорчивым. Понятно, что для этого требуются соответствующие ресурсы. Трамп часто манипулирует цифрами, утверждая, что США потратили на помощь Украине 350 миллиардов долларов, хотя это не соответствует действительности. Однако деньги Штатов на поддержку Украины значительно меньше потенциальной цены глобальной эскалации — вплоть до риска Третьей мировой войны.

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«Изменится ли позиция Трампа? Может быть. Но я не вижу сейчас в этом самый реалистичный сценарий. Чтобы Трамп перешел к каким-то конкретным шагам, Путин уже дал ему более чем достаточно предлогов. Мнения о том, что «еще один разговор с Путиным все прояснит», ошибочны», — подчеркнул политолог.

Если Трамп не доверяет украинцам, продолжил Олещук, он может пообщаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. У него есть что рассказать о настоящей цене переговоров с диктатором и о том, к чему они реально приводят.

Напомним, в Кремле подтвердили, что сегодня, 19 мая, состоится разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.